Vinícius Jr. entschuldigt sich öffentlich: "Leidenschaft überwältigt mich"

Real Madrids Spieler Vinícius Jr. hat ein Statement auf X veröffentlicht, in dem er sich bei den Fans von Real Madrid für sein Verhalten während des El Clásico am vergangenen Sonntag entschuldigt. Trotz des Sieges der Madrilenen verärgerte Vinícius die Fans von Real Madrid, als er nach 72 Minuten bei seiner Auswechslung die Beherrschung verlor. Er verließ schreiend und gestikulierend das Spielfeld und zeigte damit seine Ablehnung der taktischen Entscheidung von Trainer Xabi Alonso.

Seitdem kursieren erneut Gerüchte über seinen Wunsch, die Mannschaft zu verlassen, da er mit seinem zweitrangigen Status hinter Mbappé, dem besten Torschützen der Mannschaft und wohl dem größten "Star" der Mannschaft, unzufrieden ist. Einige hatten erwartet, dass der Verein Vinícius für seine Respektlosigkeit gegenüber Xabi Alonso bestrafen würde, aber der Verein beschloss, Alonso und Vinícius ihre Probleme privat lösen zu lassen.

Am Mittwoch sagte Vinícius, dass er sich während des Trainings bei seinen Teamkollegen entschuldigt habe. "Ich möchte mich bei allen Madridistas für meine Reaktion entschuldigen, als ich im Clásico ausgewechselt wurde. So wie ich es bereits persönlich beim heutigen Training getan habe, möchte ich mich auch noch einmal bei meinen Teamkollegen, dem Verein und dem Präsidenten entschuldigen.

"Manchmal gewinnt die Leidenschaft die Oberhand, weil ich immer gewinnen und meinem Team helfen will. Mein Wettbewerbscharakter rührt von der Liebe her, die ich für diesen Verein und alles, was er repräsentiert, empfinde. Ich verspreche, jede Sekunde für das Wohl von Real Madrid zu kämpfen, so wie ich es seit dem ersten Tag getan habe."

Die Zeit wird zeigen, ob sich dies in einer stärkeren Beziehung zu Xabi Alonso niederschlägt. Der Nachfolger von Carlo Ancelotti hat nicht gezögert, Vinícius auf die Bank zu setzen, was vorher kaum passiert ist. Seine Botschaft kommt genau ein Jahr nach seinem berühmten "Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados"...