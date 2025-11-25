Real Madrid verliert seinen Torwart wegen eines Virus vor der Champions-League-Reise nach Athen

HQ

Thibaut Courtois wird nicht mit dem Rest des Real Madrid-Kaders nach Athen reisen, um am Mittwoch das Champions-League-Spiel gegen Olympiakos zu spielen. Der Club informierte, dass bei ihm eine gastrointestinale Virusinfektion diagnostiziert wurde.

Stattdessen wird Andriy Lunin seinen Platz einnehmen. Der Ukrainer war der unbeachtete Held der Saison 2023/24, in der Real Madrid LaLiga und Champions League gewann und Courtois den Großteil der Saison verletzungsbedingt verpasste, aber seitdem kaum noch Chancen hatte zu spielen, und nie unter Xabi Alonso. Die beiden anderen Torhüter, die mit dem Team anreisen werden, sind Fran González und Javi Navarro. Dean Huijsen fehlte ebenfalls in letzter Minute im Team.

Es wird ein wichtiges Spiel für Real Madrid, das in Griechenland noch nie gegen griechische Teams in UEFA-Wettbewerben gewonnen hat: zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Ein Sieg hier ist vor dem Spiel nächsten Monat gegen Manchester City im Bernabéu wichtig.

