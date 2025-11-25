Sport
UEFA Champions League Spiele am Dienstag und Mittwoch: Chelsea gegen Barça, Arsenal gegen Bayern, Atleti gegen Inter...
Endlich mehr Champions-League-Action diese Woche!
HQ
Nach der langen Länderspielpause mit den letzten WM-Qualifikationsspielen ist es wieder Zeit für die UEFA Champions League, denn Spieltag 5 von 8 wird diese Woche zwischen Dienstag, dem 25. und Mittwoch, dem 26. November ausgetragen (gefolgt von Europa League und Conference League am Donnerstag).
Die Zeit läuft langsam davon für Vereine, die sich einen Einzug in die K.-o.-Runden sichern wollen, sei es in den Top 8 bis in die letzten 16 im März oder zwischen den Plätzen 9 und 24, um in die K.-o.-Play-offs im Februar einzuziehen. So sieht die Champions-League-Tabelle in der Mitte der Ligaphase aus, vor den Spielen dieser Woche...
Champions-League-Spiele am Dienstag, den 25. November,
- Ajax gegen Benfica: 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- Galatasaray gegen Union Saint-Gilloise: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Borussia Dortmund gegen Villarreal: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Chelsea gegen Barcelona: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt gegen Juventus: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City gegen Leverkusen: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Marseille gegen Newcastle United: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Slavia Praha gegen Athletic Club: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Napoli gegen Qarabağ: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Champions-League-Spiele am Mittwoch, den 26. November,
- Kopenhagen gegen Kairat Almaty: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Pafos gegen Monaco: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal gegen Bayern München: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Atlético de Madrid gegen Inter: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Frankfurt gegen Atalanta: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Liverpool gegen PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiakos gegen Real Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Paris Saint-Germain gegen Tottenham: 21:00 MET, 20:00 GMT
- Sporting CP gegen Club Brugge: 21:00 MEZ, 20:00 GMT