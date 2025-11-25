UEFA Champions League Spiele am Dienstag und Mittwoch: Chelsea gegen Barça, Arsenal gegen Bayern, Atleti gegen Inter...

HQ

Nach der langen Länderspielpause mit den letzten WM-Qualifikationsspielen ist es wieder Zeit für die UEFA Champions League, denn Spieltag 5 von 8 wird diese Woche zwischen Dienstag, dem 25. und Mittwoch, dem 26. November ausgetragen (gefolgt von Europa League und Conference League am Donnerstag).

Die Zeit läuft langsam davon für Vereine, die sich einen Einzug in die K.-o.-Runden sichern wollen, sei es in den Top 8 bis in die letzten 16 im März oder zwischen den Plätzen 9 und 24, um in die K.-o.-Play-offs im Februar einzuziehen. So sieht die Champions-League-Tabelle in der Mitte der Ligaphase aus, vor den Spielen dieser Woche...

Champions-League-Spiele am Dienstag, den 25. November,



Ajax gegen Benfica: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Galatasaray gegen Union Saint-Gilloise: 18:45 CET, 17:45 GMT



Borussia Dortmund gegen Villarreal: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Chelsea gegen Barcelona: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Bodø/Glimt gegen Juventus: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City gegen Leverkusen: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Marseille gegen Newcastle United: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Slavia Praha gegen Athletic Club: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Napoli gegen Qarabağ: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Champions-League-Spiele am Mittwoch, den 26. November,



Kopenhagen gegen Kairat Almaty: 18:45 CET, 17:45 GMT



Pafos gegen Monaco: 18:45 CET, 17:45 GMT



Arsenal gegen Bayern München: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Atlético de Madrid gegen Inter: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Frankfurt gegen Atalanta: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Liverpool gegen PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT



Olympiakos gegen Real Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Paris Saint-Germain gegen Tottenham: 21:00 MET, 20:00 GMT



Sporting CP gegen Club Brugge: 21:00 MEZ, 20:00 GMT

