Real Madrid übersteht die Schreck in Vallecas, doch Jude Bellingham verletzt sich vier Wochen lang

HQ

Real Madrid überstand ein sehr kompliziertes Spiel gegen Rayo Vallecano, ein Nachbarverein aus Madrid, das derzeit zum zweiten Mal in Europa spielt, das normalerweise in der mittleren bis unteren Ligatabelle liegt, aber Real Madrid und Barcelona häufig in ernsthafte Schwierigkeiten bringt (in dieser Saison ein Unentschieden).

Am Sonntag gewann Real Madrid Rayo mit 2:1, nach einem Führungstor von Vinícius, einem Ausgleich von Jorge de Frutos und in der 100. Minute in der Nachspielzeit einem Elfmeter, den Kylian Mbappé verwandelte, seinem 22. Tor in der LaLiga, zehn mehr als der zweitbeste Torschütze.

Mit dem Sieg bleibt Real Madrid im Rennen um die LaLiga, nur einen Punkt hinter Barcelona, doch die Zweifel an der Spielqualität der Mannschaft, die nun unter Álvaro Arbeloa steht, wachsen weiter. Und eine weitere schlechte Nachricht: Jude Bellingham ist erneut verletzt und wird vier Wochen ausfallen.

Der englische Mittelfeldspieler, der in dieser Saison weitere Verletzungen erlitten hat, erlitt einen Riss im Halbtendinosusmuskel des linken Beins und wird laut AS vier Wochen ausfallen, darunter die Champions-League-Playoffs gegen Benfica und vier Ligaspiele.