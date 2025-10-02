Rayo Vallecano feiert nach 25 Jahren triumphale Rückkehr in einem UEFA-Wettbewerb

HQ

Rayo Vallecano hat zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder ein europäisches Spiel gewonnen (die Qualifikationsspiele im letzten Sommer nicht mitgerechnet). Der Klub aus einem Arbeiterviertel im Süden Madrids, Rayo wechselt in Spanien häufig zwischen der ersten und zweiten Liga, aber in der vergangenen Saison spielte er eine seiner besten Saisons der letzten Jahre und belegte in LaLiga den achten Platz, was ihm den Zugang zur UEFA Conference League ermöglichte.

Die Fans stürmten das Spielfeld an dem Tag, an dem Rayo Vallecano im vergangenen Mai seine Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Conference League bestätigte, eine Qualifikation, die sie im vergangenen August mit einem 4:0-Sieg gegen den belarussischen Klub Neman endgültig besiegelt hatten.

Heute, am ersten Spieltag der UEFA Conference League, hat Rayo Vallecano seine Fans mit einem komfortablen Sieg gegen KF Shkëndija, einen Klub aus Tetovo, Nordmazedonien, begeistert. Rayo hatte die volle Kontrolle über das Spiel, mit nur 1 Schuss von der mazedonischen Mannschaft gegenüber 20 Schüssen von der lokalen Mannschaft. Unai López und Fran Pérez trafen in der ersten Halbzeit innerhalb von drei Minuten.

Erstes UEFA-Spiel (und Sieg) seit 2000

Der Sieg war besonders wichtig für Rayo, einen bescheidenen Klub, der zuvor nur einmal in einem europäischen Wettbewerb gespielt hatte: in der Saison 2000/01 im UEFA-Pokal. In diesem Jahr erreichten sie das Viertelfinale, verloren aber gegen Alavés, einen weiteren spanischen Verein. Alavés erreichte schließlich das Finale, verlor aber gegen Liverpool in der sogenannten Europa League.

Die nächsten Reisen für die Spieler von Vallecano sind Schweden (gegen BK Häcken), die Slowakei (Slovan Bratislava) und Polen (Jagiellonia Białystok), und sie werden Drita aus dem Kosovo und einen weiteren polnischen Verein, Lech Poznań, begrüßen.