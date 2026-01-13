Wer ist Álvaro Arbeloa, der neue Real-Madrid-Trainer, der Xabi Alonso ersetzt?

HQ

Real Madrids plötzliche Ankündigung des Mangels von Xabi Alonso nach der 2:3-Niederlage gegen Barcelona beim spanischen Supercup wurde von der Ernennung von Álvaro Arbeloa zum neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft gefolgt. "Real Madrid C. F. möchte bekannt geben, dass Álvaro Arbeloa der neue Trainer der ersten Mannschaft wird", teilte der Verein in einer Stellungnahme, ohne anzugeben, wie lange er bleiben soll.

Álvaro Arbeloa wechselte im Alter von 18 Jahren, im Jahr 2001, zu Real Madrid. Er spielte alle Jugendmannschaften von Los Blancos, darunter die Reservemannschaft Real Madrid Castilla, setzte seine Karriere jedoch bei Deportivo la Coruña fort. Im Januar 2007 wechselte er zu Liverpool, damals noch von einem weiteren Real-Madrid-Veteranen, Rafa Benítez, trainiert.

Dort blieb er jedoch nicht lange, denn Real Madrid holte ihn 2009 zurück und spielte dort bis zur Saison 2015/16, als er unter Zidane die Champions League gewann. Anschließend spielte er seine letzte Saison bei West Ham United. Mit Madrid gewann er die LaLiga 2011/12, zwei spanische Pokale und zwei Champions-League-Titel in den Jahren 2014 und 2016, unter anderem. Er holte außerdem die Weltmeisterschaft 2010 sowie bei der UEFA Euro 2008 und 2012 in seinen 56 Einsätzen für Spanien zwischen 2008 und 2013.

Als Trainer hat Arbeloa nur bei Real Madrid gearbeitet, angefangen bei der U14 A in der Saison 2020-2021, dann bei den U-16 in der Saison 2021-2022 und der U-19 von 2022 bis 2025. Er hat viele Titel mit den Jugendmannschaften gewonnen, darunter das Triple in der Saison 2022-2023 (Liga, Copa del Rey und Champions Cup) mit den U-19.

Im Mai 2025 wurde er zu Real Madrid B (Real Madrid Castilla) befördert, verließ das Team jedoch, um ab dem 12. Januar in die Erste Mannschaft zu wechseln. Sein erstes Spiel wird ein Achtelfinale gegen Albacete am Mittwoch, den 14. Januar, sein.

Laut spezialisierten Medien AS ist der Präsident von Real Madrid, Florentino Pérez, Álvaro Arbeloa sehr verbunden und hat in institutionellen Fragen stets auf der Seite des Klubs gestanden. Es heißt, er sei ein sehr interventionistischer Trainer während der Spiele. Und trotz seines jungen Alters, 42 Jahre, zwei weniger als Alonso, hat er gute Erfahrung als Trainer... Aber noch nie in einem "großen Team".

