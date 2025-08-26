Real Madrid-Routinier Lucas Vázquez ist neuer Spieler von Bayer Leverkusen bis 2027

HQ

Lucas Vázquez wird ein neuer Spieler von Bayer Leverkusen sein, das ist offiziell. Der ehemalige Spieler von Real Madrid, der seit 2015 ein Routinier ist (obwohl er als Kind in die Jugendakademie kam), an allen fünf Champions-League-Titeln teilgenommen hat, hat seinen Vertrag mit dem Verein nicht verlängert und sich wie Luka Modrić vom Verein seiner Träume verabschiedet.

Sein neues Kapitel wird er bei Bayer Leverkusen aufschlagen. Was in den letzten Stunden berichtet wurde, wurde gerade offiziell gemacht, und er wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben, für zwei Saisons. "Er hat eine tolle Technik, ist taktisch versiert, ein brillanter Vorbereiter und Stratege", sagte Sportdirektor Simon Rolfes.

Leverkusen wird daran arbeiten, das hohe Niveau zu halten, das sie mit Xabi Alonso, dem heutigen Trainer von Real Madrid, erreicht haben, als sie Bayern München herausforderten und 2023/24 die Bundesliga und den DFB-Pokal gewannen.

Laut der offiziellen Erklärung sprach Vázquez mit Xabi Alonso (mit dem er während der Klub-Weltmeisterschaft kurz zusammentraf) sowie seinem Teamkollegen Dani Carvajal über den Verein. "Ich habe von Xabi Alonso und meinem langjährigen Teamkollegen Dani Carvajal in Madrid viel über den Verein gehört. Die Gespräche mit der Geschäftsführung haben bestätigt, was mir gesagt wurde: Bayer 04 ist absolut auf den Sieg fokussiert, hungrig und hat die größten Ziele im Visier. Diese Einstellung deckt sich mit meinen Vorstellungen und ich freue mich darauf, in Leverkusen weiter erfolgreich zu sein."