Real Madrids Spieler Lucas Vázquez erhält Abschiedszeremonie, aber hinter verschlossenen Türen

Lucas Vázquez war in den letzten zehn Jahren einer der beliebtesten Spieler im Kader von Real Madrid. Der galicische Rechtsverteidiger ist eines der ikonischsten Produkte des Jugendsystems des Klubs: Er kam 2007 im Alter von 16 Jahren in die Jugendmannschaft und durchlief langsam die C- und B-Teams von Real Madrid. Nachdem er ein Jahr an Espanyol ausgeliehen war, gab er im September 2015 endlich sein Debüt in der ersten Mannschaft, und zwar beim 6:0-Sieg gegen Espanyol.

Seitdem ist er ein Schlüsselspieler der Mannschaft und gewann 23 Titel, darunter vier Meistertitel, sechs Champions-League-Titel und einen spanischen Pokal, wobei er in 402 Spielen 38 Tore und 73 Vorlagen erzielte. Ein respektierter Spieler unter Teamkollegen und Fans, auch wenn er selten im Rampenlicht stand und vor allem in späteren Jahren oft als Einwechselspieler eingesetzt wurde.

Vázquez bestritt seinen letzten Auftritt in Weiß bei der 0:4-Niederlage gegen PSG, dem gleichen Finalspiel wie Klublegende Luka Modric. Der Kroate erhält zusammen mit Trainer Carlo Ancelotti am 24. Mai bei seinem letzten Spiel im Bernabéu eine große und tränenreiche Hommage. Es war auch Vázquez' letztes Match im "Weißen Haus", das wusste jeder, und er bekam stehende Ovationen, aber kein offizielles Rampenlicht.

Der 34-jährige Spieler, dessen Vertrag nicht verlängert wurde und über dessen Zukunft noch nicht entschieden ist, wird morgen, Donnerstag, 17. Juli, um 13:00 Uhr MESZ im Real Madrid City in Valdebebas, den Vereinsverantwortlichen am Stadtrand von Madrid, endlich eine Abschiedszeremonie erhalten. Es wird sich also um eine Ehrung hinter verschlossenen Türen handeln, im Gegensatz zu der, die Modric in Anwesenheit von Präsident Florentino Pérez und anderen Funktionären des Vereins erhielt.

"Lucas Vázquez repräsentiert auf vorbildliche Weise die Werte von Real Madrid, die ihn zu einem der beliebtesten Spieler unserer Fans gemacht haben", sagte Florentino. "Die Figur von Lucas Vázquez symbolisiert die harte Arbeit, die Ausdauer, die Bescheidenheit und den Siegergeist, die für den Erfolg in diesem Trikot unerlässlich sind. Er ist ein Spieler, der die Zuneigung und Anerkennung aller Madridistas genießt. Real Madrid ist und bleibt sein Zuhause."