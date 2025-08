Luka Modrić erklärt, warum er sich für den AC Mailand entschieden hat: "Früher war es das, was Real Madrid heute ist"

HQ

Luka Modrić gab seine erste Pressekonferenz als Spieler des AC Mailand. Der kroatische Spieler verließ Real Madrid nach 12 Jahren, ein überraschender Schritt angesichts seines Alters (er wird im September 40 Jahre alt), aber einer, der die Fans des italienischen Klubs begeisterte, einer der am meisten dekorierten des Landes, der derzeit leidet. In der vergangenen Saison belegten sie den achten Platz, was bedeutet, dass Milan im nächsten Jahr an keinem europäischen Wettbewerb teilnehmen wird.

Für Modrić war es jedoch eine "leichte Entscheidung", als er erfuhr, dass der Verein "immer noch daran glaubte, dass er immer noch auf höchstem Niveau spielen kann", und sagte, dass die Entscheidung nach seinem (emotionalen) letzten Spiel in Madrid sehr schnell fiel.

"Ich bin mit dem italienischen Fußball aufgewachsen, und meine Lieblingsmannschaft in Italien war schon immer Mailand. Mein Idol in dieser Mannschaft war Zvonimir Boban. Ich hatte schon immer eine besondere Verbindung zum AC Mailand.", sagte er und erklärte, dass der italienische Fußball in Kroatien sehr beliebt ist.

Modrić sprach auch davon, dass Zlatan Ibrahimović und Carlo Ancelotti ihm beide Großartiges über den Verein erzählt hätten, der nach Real Madrid der zweite mit mehr Champions-League- oder Europapokal-Meisterschaften ist: sieben, der letzte 2007. Milan gewann 2022 auch die Serie A, aber das ist der große Titel des letzten Jahrzehnts (kein europäischer Titel seit 2007 und keine Coppa Italia seit 2003).

Er war vielleicht überraschend offen über den aktuellen Zustand des Klubs. "Ich habe 13 Jahre beim größten Klub der Welt verbracht, und jetzt komme ich zu einem Klub, der in den vergangenen Jahren das war, was Real Madrid heute ist. Sie haben es irgendwo auf dem Weg verloren. Milan muss sich bemühen, auf dieses Niveau zurückzukehren, und es liegt an mir, in diesem Jahr mein Bestes zu geben und es zu genießen", sagte er.

"Wir müssen bescheiden sein und hart arbeiten, um die Mannschaft wieder auf ihr höchstes Niveau zu bringen. Ich bin sehr ehrgeizig und das möchte ich dem Team vermitteln. Das Mindestziel ist es, sich für dieChampions League zu qualifizieren, aber Milan muss kämpfen, um Titel zu gewinnen: Das ist mein Ziel, und das sollte für alle gleich sein."

