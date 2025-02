Real Madrid steht in der EuroLeague vor einem weiteren Basketball-Clásico

HQ

Real Madrid gewann das gestrige Clásico in der Basketball-Euroleague, die in Madrid gespielt wurde, mit einem sehr knappen Ergebnis, das für beide Mannschaften, die in dieser Saison zu kämpfen haben, eine enorme Bedeutung hat, da sie in der unteren Tabellenhälfte (Real Madrid Zehnter, Barça Elfter von achtzehn) mit wenigen verbleibenden Spielen sind. Der Kampf um die Play-off-Plätze wird für beide Teams hart, aber nicht unmöglich, auch wenn sie eine sehr schlimme Niederlagenserie der letzten Zeit abhaken müssen.

Trotz des 96:91-Sieges der Madrilenen ging Barça die meiste Zeit der ersten Halbzeit in Führung, aber die Pause fühlte sich gut für die Madrider Spieler an, die nie in Rückstand gerieten, obwohl sie in den letzten Momenten einen Vorsprung von elf Punkten auf nur fünf Punkte und nur drei Minuten vor der Pause einen einzigen Treffer kassierten.

Die EuroLeague beendet die reguläre Saison am 11. April. Nur die acht Teams der 18 Teams umfassenden Liga erhalten einen Platz in den Playoffs: die sechs besten Teams und zwei Überlebende in einem Play-in-Showdown, der zwischen dem 22. April und dem 7. Mai ausgetragen wird. Das Final Four findet in diesem Jahr zum ersten Mal in Abu Dhabi statt.