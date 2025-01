Abu Dhabi kauft EuroLeague Final Four für 25 Millionen Euro

HQ

Es ist offiziell: Das EuroLeague 2025 Final Four findet in Abu Dhabi statt. Der höchste europäische Basketballwettbewerb wird vom 23. bis 25. Mai 2025 für das Halbfinale, den dritten Platz und die Meisterschaftsspiele in die Vereinigten Arabischen Emirate verlegt. Es ist das vierte Mal, dass das Basketball-Finale im Nahen Osten stattfindet, aber die anderen Male waren in Tel Aviv (1972, 1994, 2004), was mehr Sinn machte, wenn man bedenkt, dass Maccabi Tel Aviv die Meisterschaft sechsmal gewonnen hat, das Finale 2014.

Die Entscheidung, das Final Four nach Abu Dhabi zu verlegen, war offensichtlich finanzieller Natur, obwohl es in der Pressemitteilung auch heißt, dass dies auf das "strategische Ziel reagiert, in neue Märkte zu expandieren und auf seinem 25-jährigen Erfolgserbe aufzubauen". Laut El País wird die EuroLeague jedes Jahr, in dem sie das Final Four ausrichtet, 25 Millionen Euro von dem arabischen Land erhalten, doppelt so viel wie sie vom anderen Kandidaten, Belgrad, verdient hätte. Von den 13 Interessengruppen (den Gründungsteams der EuroLeague) stimmten nur zwei dagegen, Real Madrid und Olympiacos.

"Das Final Four nach Abu Dhabi zu holen, ist ein ehrgeiziges Projekt und eine bemerkenswerte Gelegenheit, die EuroLeague-Atmosphäre einem neuen und vielfältigen Publikum zu präsentieren. Gleichzeitig garantiert diese Partnerschaft unseren treuen Fans ein frisches Erlebnis in einer der modernsten und touristenfreundlichsten Städte der Welt", sagte Dejan Bodiroga, Präsident der Euroleague Basketball.

Derzeit läuft der Vertrag nur über ein Jahr, und es wird gehofft, dass er in den folgenden zwei Jahren wiederholt wird, wenn die Fans gut reagieren und bereit sind, nach Abu Dhabi zu reisen, um die Etihad Arena mit einer Kapazität von 12.000 Sitzplätzen zu füllen. Der Ticketverkauf startet am 26. Februar.