Real Madrid gewinnt den epischen EuroLeague Clásico mit einem Dreier in letzter Sekunde und zwei Verlängerungen

Der zweite Basketball-Clásico der Saison zwischen Real Madrid und Barça fand gestern im Palau in Barcelona im Rahmen der EuroLeague statt. Keine der spanischen Top-Mannschaften schneidet in diesem Jahr besonders gut ab: Der zweimalige Sieger Barça wurde Siebter und der elfmalige Sieger Real Madrid Zehnter.

Was die Clásicos angeht, hat Madrid jedoch eine Serie von fünf Siegen auf heldenhafte Weise verlängert: Mit einem Dreier von Facundo Campazzo zwei Sekunden vor dem Schlusspfiff ging das Spiel in die Verlängerung, 73:73 ausgeglichen.

Dann vergab Barça die Chance, sich zwei einfache Punkte zu sichern, und das Spiel ging mit 84:84 in die zweite Verlängerung.

Es war ein Spiel von epischen Ausmaßen, in dem Madrid stärker begann, aber Barça schnell aufholte, wobei beide Mannschaften die meiste Zeit Kopf an Kopf lagen. Aber auch in der zweiten Verlängerung war es Campazzo, der mit fünf Punkten in Folge das Zünglein an der Waage war und am Ende mit 90:97 für die Gäste endete.

Chus Mateo, Trainer von Real Madrid, zeigte sich stolz auf alle Spieler: "Wir haben unsere Fehler minimiert und in den Momenten, in denen es uns nicht gut ging, Stolz gezeigt."

"Wir haben eine negative Serie auf einem sehr schwierigen Platz ängstlich überwunden. Ich habe Spieler, die fantastisch sind, die daran glauben und die Stolz und Herz haben. Das hilft uns, wieder ins Spiel zu kommen, wenn es kompliziert wird."