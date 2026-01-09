Real Madrid hat Pech im Spielplan und hat weniger als 72 Stunden Ruhe zwischen den kommenden Spielen

HQ

Die Zeitpläne für die nächste Runde des spanischen Pokals, der Copa del Rey, wurden bekannt gegeben, und Real Madrid wird nach der Qualifikation für das Supercup-Finale gegen Barcelona eine lange Spielreihe vor sich haben, das am Sonntag, den 11. Januar um 20:00 Uhr MET, 19:00 GMT in Saudi-Arabien ausgetragen wird.

Nach dem Spiel (das keine Nachspielzeit haben darf, da im Falle eines Unentschiedens direkt ins Elfmeterschießen geht) spielt Real Madrid am Mittwoch, den 14. Januar, um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT im Copa del Rey-Achtelfinale gegen Albacete. Das bedeutet, dass sie zwischen den Spielen etwas weniger als 72 Stunden Ruhe haben (etwa 71 Stunden), was die Empfehlung der FIFA ist, um die Gesundheit der Spieler zu schützen und eine gute Erholung zu gewährleisten... Auch wenn es keine offizielle Regel gibt.

Es wird noch schlimmer für das nächste Spiel, ein LaLiga-Spiel gegen Levante, das am Samstag, den 17. Januar um 14:00 Uhr MEZ, 13:00 GMT stattfinden wird. Das bedeutet, zwischen den Spielen liegen 63 Stunden (oder weniger, wenn das Copa-Spiel in der Nachspielzeit endet). Doch mit Blick nach vorne gibt es kaum noch Spielraum, denn Los Blancos werden weiterhin alle 3 oder 4 Tage Spiele haben, einschließlich der beiden verbleibenden Champions-League-Spiele am 20. und 28. Januar...

Spanische Pokalrunde der 16. Partie:



Real Sociedad - Osasuna: Dienstag, 13. Jan, 21:00 Uhr MEZ



Cultural Leonesa - Athletic Club: Dienstag, 13. Januar, 21:00 Uhr MEZ



Deportivo gegen Atlético Madrid: Dienstag, 13. Jan, 21:00 Uhr MEZ



Real Betis gegen Elche: Mittwoch, 14. Jan, 21:00 Uhr MEZ



Alavés gegen Rayo Vallecano: Mittwoch, 14. Jan, 21:00 Uhr MEZ



Albacete gegen Real Madrid: Mittwoch, 14. Jan, 21:00 Uhr MEZ



Burgos gegen Valencia: Donnerstag, 15. Jan, 21:00 Uhr MEZ



Rennen gegen Barcelona: Donnerstag, 15. Jan, 21:00 Uhr MEZ

