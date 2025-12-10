Real Madrid bestätigt, dass Kylian Mbappé für das heutige Spiel gegen Manchester City zur Verfügung steht

HQ

Kylian Mbappé wird heute Abend schließlich gegen Manchester City antreten: Real Madrid und der (immer noch) Trainer Xabi Alonso haben noch etwas gewartet, bis der Kaderaufruf für das Spiel im Bernabéu veröffentlicht wurde, und der französische Stürmer, der bisher beste Torschütze des Teams und des Wettbewerbs (er erzielte vier Tore am vorherigen Spieltag), ist dabei, Trotz eines gebrochenen Fingers in der Hand und Schmerzen im Bein.

Es ist noch nicht bekannt, ob Mbappé in der Startelf steht oder auf der Bank startet, aber das lang erwartete Duell zwischen Mbappé und Haaland wird doch stattfinden. Mbappé steht zusammen mit den Stürmern Vinícius Jr., Endrick, Rodrygo, Gonzalo, Mastantuono und dem ehemaligen Manchester-City-Spieler Brahim Díaz.

Mbappé ist dabei, aber die meisten Verteidiger sind raus

Mbappé stand in dieser Saison in allen 21 Spielen von Real Madrid in der Startelf und hat laut As 1.838 Minuten gespielt – mehr als jeder andere im Kader, sogar mehr als Courtois (1.800 Minuten).

Er ist einer der wenigen sicheren Kandidaten für Xabi Alonso im Team, der eine Abwehr ohne die üblichen Startverteidiger aufbauen muss (Carvajal, Militao, Huijsen, Alaba, Mendy, Camavinga und Trent sind verletzt) und hat daher drei Spieler aus der B-Mannschaft nominiert: Joan Martínez, Victor Valdepeñas und Jorge Cestero. der heute vielleicht die Chance hat, seinen Wert vor dem Bernabéu zu zeigen.