Ein verletzter Kylian Mbappé könnte das Spiel am Mittwoch gegen Manchester City verpassen

Kylian Mbappé, der Torschützenkönig von Real Madrid und bisher in dieser Saison in der UEFA Champions League, könnte das Spiel am Mittwoch gegen Manchester City verpassen. Der französische Stürmer hat sich einen Finger in der Hand gebrochen und hat außerdem Schmerzen im linken Bein, daher wird er heute nicht trainieren. Der Verein hat noch keine Ankündigung gemacht, aber Quellen aus dem Verein sagten, dass er laut As möglicherweise nicht spielen wird, und falls er am Ende spielt, wird er sehr eingeschränkt sein. Nicht in seiner besten Form, gegen eines der härtesten Teams Europas.

Das Duell zwischen Mbappé und Haaland, zwei der besten Torschützen Europas, könnte nicht stattfinden. Mbappé könnte das Spiel verpassen, aber Haaland wird dabei sein und auf Real Madrid treffen, da die meisten seiner Verteidiger verletzt sind: Militao, Carvajal, Trent, Alaba, Mendy, Huijsen und Camavinga sind nicht im Kader.

Das morgige Spiel wird eine Chance sein, sich für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren, aber es wird nicht entscheidend sein. Für Trainer Xabi Alonso könnte es jedoch fast ein Plebiszit über seine Rolle werden: Nach der Niederlage gegen Celta de Vigo in der LaLiga letzten Sonntag, nur ein Sieg in den letzten fünf Ligaspielen, fand Berichten zufolge letzten Sonntag eine Notfallsitzung statt, um über die Kontinuität von Xabi Alonso im Team zu entscheiden... und eine weitere Niederlage im Bernabéu könnte der Auslöser sein.