Erling Haaland ist nicht an einem Transfer interessiert, England "ist der beste Ort, um Fußball zu spielen".

Erling Haaland besucht heute Abend das Bernabéu in einem Champions-League-Duell gegen Real Madrid. Der norwegische Stürmer unterschrieb im vergangenen Jahr eine Vertragsverlängerung bei Manchester City bis 2034, aber es wird angenommen, dass es Ausstiegsklauseln gibt, falls andere Vereine ein Angebot für den 25-Jährigen machen wollen... mit Gerüchten, dass sowohl Real Madrid als auch FC Barcelona an dem Spieler interessiert sind. In einem Interview mit The Rest of Football bestritt Haaland jedoch, dass er gehen möchte, und sagte, England sei der beste Ort, um Fußball zu spielen.

"Ich bin ruhig, fokussiert und wirklich glücklich hier, also ist es ein wirklich guter Ort für Entwicklung, und am Ende ist England ein Fußballland, und ich denke, es ist der beste Ort, um Fußball zu spielen", sagte Haaland und fügte hinzu, dass in Norwegen die Premier League stärker verfolgt wird als andere Fußballligen.

Pep Guardiola, einer der Gründe, zu City zu wechseln

"Als Guardiola mich anrief, habe ich nicht gezögert, und am Ende denke ich, dass es gut läuft. Ich denke, das Timing ist sehr wichtig. Als ich bei City ankam, brauchten sie einen Stürmer. Ich war auch motiviert zu zeigen, dass Peps Team direkt sein kann, nicht nur indem es den Ball herumpasst."

Haaland fügte hinzu, dass Pep Guardiola einer der Gründe war, warum er zu City kam, "um mit ihm zu arbeiten und ihn und seine besonderen Arten, seine harte Arbeit und all diese Dinge zu erleben".

Haaland hat in allen Wettbewerben 20 Tore für Manchester City erzielt. Ein großes Duell mit Kylian Mbappé wird heute Abend erwartet, da Xabi Alonso ihn für das heutige Champions-League-Spiel gegen Real Madrid angerufen hat.