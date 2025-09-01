Real Madrid beschwert sich nach umstrittenem Spiel mit drei aberkannten Toren über spanische Schiedsrichter

HQ

Real Madrid ist mit 3/3 Siegen in die LaLiga-Saison gestartet und neben Athletic Club das einzige Team, das die ersten neun Punkte geholt hat, nachdem der FC Barcelona in Vallecas gestolpert ist. Der Verein hat sich viele Male über Schiedsrichter in Spanien beschwert und behauptet, dass sie häufig durch Schiedsrichterentscheidungen geschädigt werden. Am vergangenen Samstag, beim 2:1-Sieg gegen Mallorca, haben sie das Gefühl, dass die Schiedsrichter wieder einmal gegen sie vorgegangen sind.

Trotz des Sieges durch Tore von Arda Güler und Vinícius Jr. soll der Klub verärgert sein, weil der Schiedsrichter drei Tore aberkannt hat. Einer von ihnen, mit einer Abseitsstellung von nur wenigen Zentimetern von Kylian Mbappé: Sie sind der Meinung, dass das Bild, das im Fernsehen und dem Schiedsrichter gezeigt wird, um festzustellen, dass es Abseits war, möglicherweise nicht zuverlässig ist, und da der Ball nicht verfolgt werden kann, wie es bei der Weltmeisterschaft der Fall war, geht die Technologie immer noch durch das menschliche Auge.

Das zweite Tor ist jedoch problematischer, da immer noch darüber diskutiert wird, ob der Schiedsrichter das Tor hätte aberkennen sollen oder nicht: Güler berührte den Ball versehentlich mit der Hand (nach einem Abpraller), bei einer Aktion, von der der Schiedsrichter dachte, dass es direkt vor seinem Tor war. Nach den Regeln wird das Ziel in diesen Fällen zu Recht zunichte gemacht, aber nicht jeder ist der Meinung, dass die Regel in dieser Situation angewendet werden sollte.

Infolgedessen setzt der Verein laut As seine Kritik an der CTA (Technisches Schiedsrichterkomitee in Spanien) fort und behauptet, dass das Gremium trotz des Ausscheidens von Medina Cantalejo und Clos Gómez, den ehemaligen Vorsitzenden der CTA, immer noch Verbindungen zu José María Enríquez Negreira hat, dem ehemaligen Vizepräsidenten des Komitees, gegen das bis 2018 wegen angeblicher Bestechung vom FC Barcelona ermittelt wurde.