Radsportverband stellt "Spaniens Fähigkeit, internationale Sportgroßveranstaltungen auszurichten" in Frage

Die Proteste während des Radrennens La Vuelta a España gegen Israel haben politische Resonanz gefunden. Der Weltverband des Sports, der Internationale Radsportverband (UCI) hat eine scharfe Erklärung abgegeben, in der er nicht nur die Proteste verurteilte, die dazu führten, dass die letzte Etappe 60 km vor der Ziellinie abgebrochen wurde, als Tausende von Menschen auf die Straße gingen, sondern auch die spanische Regierung, die "Aktionen unterstützt hat, die den reibungslosen Ablauf eines Sportwettbewerbs behindern könnten, und in einigen Fällen drückten sie ihre Bewunderung für die Demonstranten aus."

Die UCI kritisiert, dass diese Position "im Widerspruch zu den olympischen Werten der Einheit, des gegenseitigen Respekts und des Friedens" stehe und sogar "die Fähigkeit Spaniens in Frage stellt, große internationale Sportveranstaltungen auszurichten und sicherzustellen, dass sie unter sicheren Bedingungen und in Übereinstimmung mit den Prinzipien der Olympischen Charta stattfinden".

Neben dem jährlichen Vuelta wird die Tour de France im nächsten Jahr in Barcelona starten.

"Der Sport muss autonom bleiben, um seine Rolle als Instrument des Friedens zu erfüllen", sagt die UCI

In der Erklärung heißt es weiter: "Die UCI verurteilt die Ausbeutung des Sports für politische Zwecke im Allgemeinen und insbesondere durch eine Regierung aufs Schärfste. Der Sport muss autonom bleiben, um seine Rolle als Instrument des Friedens erfüllen zu können. Es ist inakzeptabel und kontraproduktiv, dass unser Sport von seiner universellen Mission abgelenkt wird. Darüber hinaus gibt es spezielle Plattformen, auf denen die Länder ihre Differenzen diskutieren können."

In der Botschaft der UCI wird an keiner Stelle erwähnt, dass die Proteste die Sichtbarkeit des Sports als Instrument nutzten, um Frieden in Gaza zu fordern, nachdem Israel bereits 65.000 Zivilisten ermordet und am Dienstag eine Bodenoffensive gegen Gaza-Stadt gestartet hat.

In der Zwischenzeit hat die Welle der Verurteilung Israels durch die spanische Regierung auch andere Bereiche erreicht, wie die offizielle Ankündigung des spanischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens, dass sie nicht zum Eurovision Song Contest gehen werden, wenn Israel ebenfalls teilnimmt.