Spaniens Ministerpräsident hat gefordert, Israel und Russland von internationalen Sportveranstaltungen auszuschließen, bis die anhaltenden Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen beendet sind. Nachdem gewaltsame Proteste in Madrid ein großes Radrennen gestört hatten, verurteilte er die Unruhen, die zur Absage der Schlussetappe und der Siegerehrung geführt hatten. Der Vorsitzende betonte die Notwendigkeit, dass die globalen Sportverbände gegen Gewalttaten Stellung beziehen, und bezeichnete die Verbote als notwendigen Schritt, um die internationale Verantwortung und Solidarität aufrechtzuerhalten.