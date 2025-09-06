Israel-Premier Tech ergreift lauwarme Maßnahmen, um die Pro-Palästina-Proteste in La Vuelta zu beruhigen

HQ

Israel-Premier Tech hat einen Versuch unternommen, die Spannungen bei der Vuelta a España zu entschärfen, mit täglichen Protesten, die den normalen Rennverlauf beeinträchtigen. Die Proteste richten sich gegen die Teilnahme des israelischen Teams, das von einem israelischen Milliardär finanziert wird, der eng mit Netanjahu befreundet ist.

Die Organisatoren der Vuelta forderten das Team auf , das Rennen abzubrechen, da sie ein Team nicht ohne Konsequenzen der UCI (International Cycling Union) rechtlich ausschließen können. Stattdessen hat sich das Team für eine Lösung entschieden, "im Interesse der Sicherheit unserer Fahrer und des gesamten Pelotons": den israelischen Namen von den Fahrertrikots zu entfernen.

<social>"Angesichts der Gefährlichkeit einiger Proteste bei der Vuelta hat Israel - Premier Tech den Fahrern für den Rest des Rennens Trikots mit Team-Monogramm-Logo ausgegeben. Der Teamname bleibt Israel - Premier Tech, aber das Monogramm-Trikot entspricht jetzt den Markenentscheidungen, die wir zuvor für unsere Fahrzeuge und Freizeitkleidung getroffen haben."</social>

Wird diese Änderung in irgendeiner Weise die pro-palästinensischen Proteste bei La Vuelta verringern? Wir werden sehen, aber es scheint unwahrscheinlich: Der Grund, warum sie protestieren, ist die Beteiligung der Mannschaft an ihrem Namen. Benjamin Netanjahu postete gestern, er sei "stolz auf das Team" und seinen Besitzer, seinen Freund Sylvan Adams (ein sionistischer selbsternannter "Botschafter Israels"), weil er "dem Hass und der Einschüchterung nicht nachgegeben hat".