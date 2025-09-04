Javier Romo: "Ich war viel großzügiger" nach spannendem Endspurt mit Ayuso auf der 12. Etappe der La Vuelta

HQ

Die Vuelta a España ist nach den gestrigen Protesten in Bilbao, die zum Abbruch des Rennens führten, zur Normalität zurückgekehrt. In dem viel dünner besiedelten Dorf Los Corrales de Buelna in Kantabrien, im Norden Spaniens, waren viele Anhänger mit palästinensischen Fahnen an der Ziellinie, aber sie verursachten keine Zwischenfälle, stattdessen lag der Fokus auf dem Duell zwischen Juan Ayuso ( VAE Emirates, noch) und Javier Romo (Movistar), das mit dem Sieg von Ayuso endete. Zweiter Etappensieg bisher in diesem Rennen.

Beiden Spaniern gelang es, sich vom Feld abzusetzen, aber als Brieuc Rolland näher kam, halfen sich die Fahrer gegenseitig, ihren Abstand zum Franzosen und dem Rest des Feldes zu halten, der am Ende 15 Sekunden betrug. Aber am Ende konnte nur einer gewinnen. Im Endspurt sprintete Ayuso, der in dem Moment, als sie die letzten Meter erreichten, von Romos Windschatten profitierte, und überwältigte Romo deutlich, der frustriert gegen seinen Lenker schlug.

Romo war immer noch sichtlich verärgert, als er nach dem Rennen mit Journalisten sprach und sich sogar für die Geste entschuldigte. "Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich den Lenker getroffen habe, aber manchmal ist es frustrierend, neulich Dritter, heute Zweiter, aber Juan war stärker, vielleicht ein bisschen schlauer und hat den Sieg geholt" (via RTVE).

Auf die Frage nach seiner Zusammenarbeit mit Ayuso sagte er, dass er das Gefühl hat : "Ich war viel großzügiger als er, am Ende wollte er fast nicht, dass ich übernehme, aber am Ende verwaltet jeder das Rennen nach seinen Vorstellungen. Ich bin stolz auf mich, ich bin gefahren, um zu gewinnen, er hat mich im Ziel gewonnen, und wir werden es weiter versuchen", lobte er auch die Arbeit seines Teams.

Ayuso gratulierte Romo in seinem Interview und gab zu, dass er "seine Karten ausspielen" musste, es bereute, ihn unter Druck gesetzt zu haben, und dass er vom Team darum gebeten wurde. "Normalerweise spiele ich nicht gerne so, aber das haben sie mir aus dem Auto gesagt und manchmal muss man klug spielen."