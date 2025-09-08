Finalwoche der Vuelta: Die wichtigsten Termine für das Duell zwischen Vingegaard und Almeida

HQ

Die Fahrer der Vuelta a España ruhen sich am Montag, den 8. September, etwas aus, bevor es in dieser Woche auf die Zielgerade geht: die letzten sechs Etappen, bei denen der Sieger ermittelt wird. So wie es jetzt aussieht, scheint es nur zwei Kandidaten zu geben, die echte Chancen haben, die Grand Tour zu gewinnen: Jonas Vingegaard und Joao Almeida.

Schon lange vor dem Start des Rennens dachten alle, dass Vingegaard, der in den letzten Jahren entweder Vizeweltmeister oder Sieger der Tour de France war, in Spanien Champion werden würde, da Tadej Pogacar fehlte. Doch während der Däne vom Team Visma in der Gesamtwertung führt, wird er von Joao Almeida aus den UAE Emirates mit 48 Sekunden Rückstand ganz dicht gejagt. Der dritte, Tom Pidcock, liegt über zweieinhalb Minuten zurück.

Es stehen noch sechs Etappen aus, und einige davon sind hervorzuheben: Die 17. Etappe am Mittwoch, den 10. September, wird ein Anstieg zum Alto de El Morredero in León sein, wo es fast 9 km mit 10 % Steigung und an einigen Stellen mit einer Steigung von 12 % sein wird. Am nächsten Tag, der 18. Etappe, steht ein Zeitfahren in Valladolid auf dem Programm, bei dem Vingegaard die Möglichkeit haben könnte, genügend Abstand zu gewinnen, um das Rennen zu gewinnen.

Es könnte jedoch alles auf die vorletzte Etappe hinauslaufen, einen Anstieg zum Bola del Mundo, einem Berg in der Nähe von Madrid, der für seine Aerials berühmt ist und zuletzt 2012 bei La Vuelta zu sehen war.