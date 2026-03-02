Premier-League-Spielplan diese Woche: alle Spiele von Dienstag bis Donnerstag vor dem FA Cup
Premier-League-Spiele, die Sie diese Woche vor der fünften Runde des FA Cups sehen können.
Zur Info: Die fünfte Runde des FA Cups (Achtelfinale) findet an diesem Wochenende statt, zwischen Freitag, dem 6. März mit Wolves gegen Liverpool und Montag, dem 9. März zwischen West Ham und Brentford. Und ohne europäische Wettbewerbe bis nächste Woche gibt es eine Premier-League-Runde unter der Woche zwischen Dienstag, dem 3. März, und Donnerstag, dem 5. März, fast unmittelbar nach den Spielen am vergangenen Wochenende, in denen Manchester United in die Top 3 aufstieg, Wolves Aston Villa überraschten und Manchester City und Arsenal gewonnen haben.
Premier-League-Spiele diese Woche (Spieltag 29 von 38):
Dienstag, 3. März 2026
- Bournemouth gegen Brentford — 19:30 GMT / 20:30 CET
- Everton gegen Burnley — 19:30 GMT / 20:30 MEZ
- Leeds gegen Sunderland — 19:30 GMT / 20:30 MEZ
- Wolves gegen Liverpool — 20:15 GMT / 21:15 CET
Mittwoch, 4. März 2026
- Aston Villa gegen Chelsea — 19:30 GMT / 20:30 MEZ
- Brighton gegen Arsenal — 19:30 GMT / 20:30 MEZ
- Fulham gegen West Ham — 19:30 GMT / 20:30 MEZ
- Manchester City gegen Nottingham Forest — 19:30 GMT / 20:30 MEZ
- Newcastle gegen Manchester United — 20:15 GMT / 21:15 MEZ
Donnerstag, 5. März 2026
- Tottenham gegen Crystal Palace — 20:00 GMT / 21:00 MEZ
Unmittelbar danach beginnt das Achtelfinale des FA Cups... ironischerweise mit einer Wiederholung desselben Duells, Wolves gegen Liverpool. Weitere Premier-League-Vereine in der fünften Runde des FA Cups sind Arsenal (gegen Mansfield Town), Chelsea (gegen Wrexham), Newcastle gegen Manchester City, Leeds United (gegen Norwich City), Fulham (gegen Southampton) und West Ham gegen Brentford.
Wer glaubst du, wird dieses Jahr die Premier League gewinnen?