Premier-League-Spielplan diese Woche: alle Spiele von Dienstag bis Donnerstag vor dem FA Cup

Zur Info: Die fünfte Runde des FA Cups (Achtelfinale) findet an diesem Wochenende statt, zwischen Freitag, dem 6. März mit Wolves gegen Liverpool und Montag, dem 9. März zwischen West Ham und Brentford. Und ohne europäische Wettbewerbe bis nächste Woche gibt es eine Premier-League-Runde unter der Woche zwischen Dienstag, dem 3. März, und Donnerstag, dem 5. März, fast unmittelbar nach den Spielen am vergangenen Wochenende, in denen Manchester United in die Top 3 aufstieg, Wolves Aston Villa überraschten und Manchester City und Arsenal gewonnen haben.

Premier-League-Spiele diese Woche (Spieltag 29 von 38):

Dienstag, 3. März 2026



Bournemouth gegen Brentford — 19:30 GMT / 20:30 CET



Everton gegen Burnley — 19:30 GMT / 20:30 MEZ



Leeds gegen Sunderland — 19:30 GMT / 20:30 MEZ



Wolves gegen Liverpool — 20:15 GMT / 21:15 CET



Mittwoch, 4. März 2026



Aston Villa gegen Chelsea — 19:30 GMT / 20:30 MEZ



Brighton gegen Arsenal — 19:30 GMT / 20:30 MEZ



Fulham gegen West Ham — 19:30 GMT / 20:30 MEZ



Manchester City gegen Nottingham Forest — 19:30 GMT / 20:30 MEZ



Newcastle gegen Manchester United — 20:15 GMT / 21:15 MEZ



Donnerstag, 5. März 2026



Tottenham gegen Crystal Palace — 20:00 GMT / 21:00 MEZ



Unmittelbar danach beginnt das Achtelfinale des FA Cups... ironischerweise mit einer Wiederholung desselben Duells, Wolves gegen Liverpool. Weitere Premier-League-Vereine in der fünften Runde des FA Cups sind Arsenal (gegen Mansfield Town), Chelsea (gegen Wrexham), Newcastle gegen Manchester City, Leeds United (gegen Norwich City), Fulham (gegen Southampton) und West Ham gegen Brentford.

Wer glaubst du, wird dieses Jahr die Premier League gewinnen?