Arsenal und Manchester City setzen die Premier-League-Jagd fort, Manchester United erreicht die Top 3

HQ

Das Rennen um die Premier League ist weiterhin offen, aber Arsenal bleibt nach einem 2:1-Sieg gegen Chelsea am Sonntag an der Spitze, wobei alle drei Tore aus Ecken erzielt wurden. Tatsächlich hat Arsenal nun den Rekord für mehr Tore aus Eckbändern in einer Saison eingestellt, 16, und sie haben noch neun Spiele vor sich.

Arsenals Abhängigkeit von Eckbällen wird von manchen für die taktische Arbeit bei Standardsituationen gelobt und von anderen als "langweilig" Football kritisiert, doch in Wahrheit funktioniert das für die Gunners, die fünf Punkte vor Manchester City liegen (nachdem sie noch ein Spiel bestritten haben). Manchester City könnte potenziell zwei Punkte zurückliegen, daher ist der Druck hoch, aber City hat seine Hausaufgaben gemacht und am Samstag auswärts Leeds United mit 1:0 besiegt – genug, um das Tempo aufrechtzuerhalten.

Doch die überraschende 0:2-Niederlage von Aston Villa gegen Wolves, das schlechteste Team der Liga, am Freitag bestätigt Manchester United als echten Anwärter auf die nächste Champions-League-Saison und steht nun mit denselben Punkten wie Villa, aber besserem Tordurchschnitt, nach einem 2:1-Sieg gegen Crystal Palace am Sonntag auf dem dritten Platz der Liga. Zweiter Sieg in Folge für United, nur noch drei, bevor Frank Ilett sich endlich die Haare schneiden kann...