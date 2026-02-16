FA-Cup-Spiele in der fünften Runde (Achtelfinale): Paarungen nach der Auslosung

HQ

Die vierte Runde des FA Cups endete mit dem 1:0-Sieg von Brentford über Macclesfield FC, ein Team der National League North (sechste Liga). Die Auslosung für die nächste Runde, das Achtelfinale, wurde bereits am Montag gemacht, wobei die Rivalen für die Spiele vom 7. bis 8. März angesetzt wurden.

Hull City, Ipswich Town, Burton, West Brom, Leicester City, Burnley, Salford City, Aston Villa, Brighton, Birmingham, Grimsby Town, Stoke City, Oxford Utd, Wigan Athletic und Macclesfield schieden aus. Ein letztes Spiel der fünften Runde zwischen Port Vale und Bristol City findet am 3. März statt.

Die Auslosung für das Achtelfinale hat uns einige spannende Spiele beschert, darunter Premier-League-Duelle wie Wolves und Liverpool oder Newcastle und Manchester City sowie Wrexham, das beliebte Team von Ryan Reynolds und Rob McElhenney, erstmals seit 43 Jahren in der zweiten Liga gegen Chelsea.

FA-Cup-Spiele (fünfte Runde)



Fulham gegen Southampton



Port Vale oder Bristol City gegen Sunderland



Newcastle United gegen Manchester City



Leeds United gegen Norwich City



Mansfield Town gegen Arsenal



Wolverhampton Wanderers gegen Liverpool



Wrexham gegen Chelsea



West Ham United gegen Brentford



Der vollständige Spielplan wird in Zukunft nach Gesprächen zwischen Teams und Kommentatoren bekannt gegeben, aber er findet am Wochenende vom 7. bis 8. März statt.