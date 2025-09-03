Portugal schlägt zurück und besiegt Estland und qualifiziert sich zum ersten Mal für die K.o.-Phase der EuroBasket

HQ

Eines der interessantesten Spiele am vorletzten Tag der Gruppenphase der EuroBasket war sicherlich Portugal gegen Estland. Es war wie ein K.o.-Spiel: Die restlichen Mannschaften der Gruppe A waren entweder für das Achtelfinale am Samstag qualifiziert (Lettland, Serbien, Türkei) oder ausgeschieden (Tschechien).

Und das Spiel enttäuschte trotz der relativ niedrigen Punktetafel nicht mit Emotionen, mit ständigen Wechseln in der Führung: Portugal begann zu gewinnen, aber Estland ging mit einer 64:61-Führung in die letzte Minute. Ein Drei-Punkte-Wurf von Rafael Lisboa und später alle vier Freiwürfe bescherten Portugal den Sieg. Insgesamt erzielte er 17 Punkte und 5 Assists.

"Das war von Beginn des Wettbewerbs an unser Ziel, die Ziele zu erreichen ist immer gut und wir sind wirklich, wirklich, wirklich glücklich", sagte Lisboa, der auch als Point Guard für Benfica arbeitet. Es ist das erste Mal, dass Portugal die K.o.-Phase der EuroBasket erreicht, nachdem es 2007 näher dran war als je zuvor.

