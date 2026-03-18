Pokémon Pokopia s zuvor bestätigter Patch ist mit einigen zusätzlichen Anpassungen erschienen

HQ

Ende letzter Woche haben wir kurz den geplanten ersten Post-Launch-Patch für Pokémon Pokopia angesprochen und die Notizen behandelt, die versprachen, sich mit lästigen, baumkletternden Schiggern, falsch aufgeführten Spinarak-Informationen und bestimmten Questzielen zu beschäftigen, die nicht aktiviert wurden. Jetzt ist dieser Patch erschienen und enthält tatsächlich ein paar zusätzliche Extras.

Wie bisher nicht bestätigt wurde, hat Version 1.0.2 des Spiels auch einige verwirrende Questfortschrittsanfragen behoben, die auffallen können, wenn Spieler Blöcke platzieren, um bestimmte Blöcke im Spiel zu bedecken. Diese beiden Anpassungen werden wie folgt erklärt:



Während der Anfrage "Rock Smash deinen Weg zum Schatz!" in Withered Wasteland wird es schwierig zu verstehen, wie man die Anfrage weiterentwickelt, wenn der Spieler andere Blöcke über die rissigen Blöcke in der Nähe von Hitmonchan legt.



Während der Anfrage "To Snorlax!" in Bleak Beach wird es schwierig, die Anfrage weiterzuführen, wenn der Spieler andere Blöcke über die rissigen Blöcke in der Nähe von Snorlax legt.



Was die anderen Teile des Patches betrifft, über die wir letzte Woche informiert wurden, sind die offiziellen Anmerkungen unten zu sehen.



Während der Bitte "Hilf bei der Eroberung eines Zuhauses!" in Withered Wasteland könnte Schiggy auf einen Baum steigen und unmöglich zu sprechen sein, was den Fortschritt verhindert.



Während der Anfrage "Finde das Pokémon-Center!" in Bleak Beach wird es schwierig, Fortschritte bei der Bitte zu machen, wenn die rissigen Blöcke der Brücke brechen, bevor Professor Tangrowth die Brücke überquert.



Während der Anfrage "Finde das Pokémon-Center!" in Bleak Beach kann eine bestimmte Abfolge von Aktionen verhindern, dass Professor Tangrowths Brückenreparatur-Anfrage ausgelöst wird, was den Fortschritt verhindert.



In Rocky Ridges kann eine bestimmte Abfolge von Aktionen verhindern, dass das Ereignis stattfindet, bei dem der Spieler Rotom trifft.



Während der Anfrage "Weg freimachen!" in Rocky Ridges wird es schwierig, Fortschritte zu machen, wenn die Anfrage unter bestimmten Bedingungen ausgelöst wird.



Spinaraks Typ ist im Pokédex fälschlicherweise aufgeführt.



Für mehr zu Pokémon Pokopia verpassen Sie nicht unsere spezielle Rezension und unsere Guides, einschließlich unserer jüngsten Erkundung einiger der einzigartigen Cloud Islands, die Sie besuchen können.