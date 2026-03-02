Pokémon Pokopia

HQ

Viele von uns haben sich wahrscheinlich irgendwann in der wunderbar weitläufigen Welt von Pokémon verloren, und jetzt, da die Serie gerade ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert hat, ist es nur richtig, dass wir Spieler die Chance bekommen, unsere eigene Gesellschaft von Taschenmonstern zu entwerfen. Genau darum geht es bei Pokopia, jetzt, wo Nintendo endlich seine riesige Schatztruhe geöffnet und seine Kreativität entfesselt hat.

Ich bin ein Ditto, ein Pokémon, dessen Spezialität es ist, das Aussehen und die Fähigkeiten anderer Monster zu kopieren. Aus irgendeinem Grund habe ich jedoch die Gestalt eines Menschen angenommen, was mich einzigartig macht, sowohl in Bezug darauf, wie Dittos sich normalerweise verhalten, als auch weil die Welt, die einst sowohl von Menschen als auch von ihren Pokémon-Begleitern bevölkert war, völlig frei von uns zweibeinigen Kreaturen zu sein scheint. Sogar Taschenmonster scheinen zumindest anfangs aus der Welt verschwunden zu sein, aber zusammen mit meinem neuen Freund Professor Tangrowth lerne ich schnell, wie man das ändert und wie wir die trostlose Landschaft in eine ganz neue, lebendige Gemeinschaft voller Pokémon verwandeln können.

Willkommen!

Um das zu schaffen, muss ich eine Vielzahl von Lebensräumen schaffen, die immer mehr Monster anziehen. Der Ansatz variiert je nach Pokémon-Typen, die ich anlocken möchte, wobei ich oft ziemlich weit komme, indem ich Gras unter einen Baum oder einen Bach pflanze, aber je mehr ich über die Komplexität von Pokopia lerne, desto mehr entdecke ich, dass manche Individuen viel anspruchsvoller sind als das. Damit du selbst herausfinden kannst, welche Orte welche Pokémon anziehen, belasse ich das vorerst hier, aber dieses Element bleibt auf meiner ganzen Reise bestehen, da ich ständig Hinweise darauf finde, wo ich neue Freunde treffen könnte.

Werbung:

Die Art, wie ich die Welt manipuliere, erinnert an eine Mischung aus Minecraft und Animal Crossing, bei der ganz Pokopia aus Blöcken besteht, die ich mehr oder weniger frei zerstören und neu positionieren kann. Gleichzeitig kann ich auch auf meine Werkbank zurückgreifen, um verschiedene Arten von Objekten für praktische oder dekorative Zwecke herzustellen. Kurz gesagt, ich bin frei, die Welt ganz nach meinen eigenen Vorlieben und denen meiner Pokémon-Freunde zu gestalten, was schnell eine kreative Ader in mir auslöst, da Funktion und Ästhetik vermischt werden müssen, um unsere eigene bunte Utopie zu erschaffen. Rom wurde jedoch nicht an einem Tag gebaut, und eine Gesellschaft in Pokopia auch nicht, denn mit wachsenden Ambitionen bekomme ich auch Zugang zu mehr Materialien, neuen Gadgets zum Basteln und einer wachsenden Pokémon-Population mit ihren eigenen Vorlieben für ihre ideale Wohnsituation. Ich habe das Gefühl, dass ich immer ein halbes Dutzend Projekte gleichzeitig laufen habe und nur noch ein paar Aufgaben suchen muss. Das lässt Pokopia wie eine kreative Erfahrung wirken, die man nie wirklich zu Ende schließt.

Wenn wir Fotos mit unserem Pokédex machen, werden die Bilder auf dem Startbildschirm angezeigt...

Hier

wird ein Pokémon-Center gebaut!

Werbung:

Ein zentrales Merkmal bei der Verwaltung all dessen ist mein Zugang zu allen Pokémon-Kräften der Welt. Da jedes Taschenmonster mindestens eine nützliche Eigenschaft besitzt, wird fast jedes Individuum in der wachsenden Weltbevölkerung zu einer wichtigen Ressource, wenn es darum geht, unseren gemeinsamen Platz im Land zu entwickeln. Feuertypen helfen beim Einschmelzen verschiedener Materialien, Grasarten beschleunigen das Wachstum von Feldfrüchten, während einige sich auf größere Bauwerke und andere auf Tauschhandel spezialisiert haben. Ich bin ehrlich und sage, dass manche Fähigkeiten viel nützlicher sind als andere, und dass ein Pokémon, das sich darauf spezialisiert hat, die Stimmung locker zu halten, zum Beispiel viel mehr Freizeit hat als eines, das Schrott und Müll zu wertvollem Metall recyceln kann.

Im Zentrum all dieser besonderen Fähigkeiten steht meine eigenartige Fähigkeit, die Kräfte anderer Monster zu kopieren, wenn auch mit meinem eigenen kleinen Twist. Der Charakter, den ich spiele, ist etwas defekt und kann sich nicht ganz in andere Pokémon verwandeln, sondern speichert stattdessen ausgewählte Eigenschaften im Speicher, die dann bei Bedarf verwendet werden können. Diese werden im Spiel ausgiebig eingesetzt, und obwohl ich anfangs mit ein paar Manövern wie Gras bewässern und Bäume fällen muss, wächst und entwickelt sich mein Arsenal im Verlauf des Abenteuers stetig, was meinen Wunsch verstärkt, mehr zu erkunden und in der Geschichte voranzukommen.

Ein glänzender Snorlax? Oder?

Neben der kreativen Freiheit, die mir in Pokopia gegeben wird, gibt es eine Erzählung zu entdecken, die – neben der Motivation – neue Orte, Pokémon und Mechaniken einzuführen – auch eine fesselnde Geschichte liefert. Wo sind alle hin? Wo sind all die Menschen? Warum beginnen Pokémon erst jetzt, in die Welt zurückzukehren? Das ist die große Frage auf allen Lippen, aber niemand hat die ganze Antwort. Im Laufe des Spiels finde ich Hinweise und Fragmente aus der Vergangenheit, die ich langsam aber sicher zu einem überzeugenden Bild der Situation zusammensetzen kann. Es ist eine Geschichte, die Zeit braucht, um sich zu entfalten, und obwohl die große Frage über Pokopia schwebt, gibt es kleinere, konkretere Erzählungen zu verfolgen, etwa wie ich den Strom in meiner dunklen Hafenstadt wiederherstellen kann. Der nächste Schritt in der Geschichte ist immer verfügbar, aber gleichzeitig habe ich nie das Gefühl, dass die Erzählung dringend ist oder in irgendeiner Weise die kreative Seite des Erlebnisses schmälert.

Da ich während des Spiels ständig Blöcke verschiedener Farben und Funktionen sowie eine Vielzahl anderer Gegenstände sammle, wird es manchmal schwierig, mich zwischen all den gesammelten Gadgets zurechtzufinden. Meine Taschen sind zwar groß und fassen viel, aber sie werden auch ziemlich schnell überladen. Das ist wirklich ein Problem, das hauptsächlich an meiner eigenen mangelnden Organisation liegt, da ich tatsächlich gute Möglichkeiten habe, unbegrenzten Stauraum zu schaffen und meine eigene Fähigkeit, Gegenstände zu tragen, zu verbessern, aber es wird trotzdem in mancher Hinsicht zu einem Problem. Ich schätze es sehr, dass Pokopia so viele einzigartige Gegenstände zum Aufsammeln hat, aber gleichzeitig gibt es viele Dinge, für die ich einfach nie einen Nutzen finde. Vielleicht bin ich hier das Problem, aber wenn meine Sammlung von abgehalfterten Algen dreistellig wird, ohne dass ich eine Verwendung dafür bekommen habe, frage ich mich, ob das von Anfang an so ein häufiger Teil des Spiels sein musste.

Manchmal werden wir auf Missionen geschickt, um ein bestimmtes Pokémon zu finden...

Hier wohne ich!

Auf ästhetischer Ebene hat Nintendo erneut bewiesen, dass sie Meister darin sind, mit begrenzter Hardware Magie zu erschaffen. Pokopia ist in erster Linie ein wunderschöner Ort mit gemütlichen, farbenfrohen Elementen, während die von Minecraft inspirierten klobigen Umgebungen unerwartet charmant sind. Das Design der Taschenmonster ist inzwischen vertraut, und soweit ich das beurteilen kann, sind Pokémon aus den meisten Generationen der Serie vertreten. Als jemand, der mich bis zur dritten Generation als Pokémon-Experte betrachtet, hatte ich das Vergnügen, viele neue Persönlichkeiten kennenzulernen und gleichzeitig zu sehen, wie viel Liebe die älteren Charaktere erhalten haben.

Die Musik in Pokopia trägt ebenfalls zu einer sehr angenehmen Atmosphäre bei und bietet eine Reihe von Neuinterpretationen klassischer Soundtracks aus den Wurzeln der Serie. Zum Beispiel erinnere ich mich, wie mich ein angenehmes Wiedererkennen erfüllte, als ich bemerkte, dass der Soundeffekt, der ertönt, wenn man die Gesundheit der Begleiter in den Hauptspielen wiederherstellt, in eine der Melodien des Spiels integriert wurde. Ein kleines musikalisches Easter Egg, das mich überrascht zum Lachen brachte.

Die Ähnlichkeit mit Minecraft ist manchmal auffällig...

Technisch läuft Pokopia makellos und ohne den geringsten Hinweis auf grafische Fehler oder verlorene Bildraten, trotz der enormen Freiheit, die mir als Spieler gewährt wurde. Andererseits finde ich, dass die verschiedenen Zonen, die ich im Verlauf der Geschichte freischalte, etwas klein und etwas zu leicht zu durchqueren sind, sobald ich die gesamte Karte erkundet habe. Das hat wahrscheinlich viel mit der begrenzten Hardware zu tun, mit der Nintendo arbeitet, aber ich hätte mir eine größere Welt mit mehr Orten zum Besuch gewünscht als ein paar kleinere Level. Das ist eine milde Kritik, denn Nintendo schafft es dennoch, die Umgebung weitläufig wirken zu lassen, zumindest bis ich auf eine Barriere stoße, die mir sagt, dass ich nicht weiter kann.

Die Spielsteuerung ist leicht verständlich, und obwohl ich nach einer Weile einige verschiedene Fähigkeiten gleichzeitig im Blick behalten muss, lassen sich sie leicht wechseln und es ist immer klar, welche Kraft zu jedem Zeitpunkt eingesetzt werden sollte. Wie ich bereits erwähnte, hat Pokopia viel mit Minecraft gemeinsam, aber im Gegensatz zum in Schweden entwickelten Block-Pendant steuere ich meinen Charakter in der Third-Person-Perspektive, was manchmal die Präzision beeinträchtigt. Dadurch verlege ich Dinge etwas zu oft, und wenn ich mich unter die Erde grabe, wie es die Umgebung oft einlädt, hält die Kamera selten mit, wenn ich durch enge Tunnel krieche.

Neue Fähigkeiten freizuschalten macht Spaß! Fliegen und Surfen gehören zu meinen Favoriten...

Es ist leicht, noch lange nach dem Schlafengehen Pokopia zu spielen...

Insgesamt hatte ich eine sehr angenehme Zeit in Pokopia, die mich immer wieder mit neuen Aktivitäten versorgt. Die Lebensbedingungen von Pokémon müssen verbessert werden, Gegenstände müssen gebaut und Grundstücke geplant werden. Wir haben wahrscheinlich alle schon einmal ein Spiel erlebt, bei dem man das Mantra "Ich mache das auch einfach" immer und immer wiederholt, bis man schließlich aufschaut und merkt, dass es fünf Uhr morgens ist und man kein Auge zugemacht hat. Das ist meine Erfahrung mit Pokopia in Kurzform, und ich verspüre schon den Drang, wieder einzusteigen. Wenn Nintendo weiterhin auf diese Weise mit Pokémon experimentiert, sieht die Zukunft der Marke sehr vielversprechend aus!