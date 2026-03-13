Erster Patch für Pokémon Pokopia behebt das Problem mit dem Baumklettern bei Schiggy

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Es ist eine Woche vergangen, seit Pokémon Pokopia für die Nintendo Switch 2 erschienen ist, und bisher war das Debüt für alle Beteiligten ein großer Erfolg. In den ersten vier Tagen wurden bis zu 2,2 Millionen Exemplare verkauft, womit es bereits zu einem der meistverkauften Titel der Switch 2 und zweifellos ein großer Erfolg für die Zukunft des Geräts ist.

Wenn du gespielt hast und von einem ungewöhnlichen Bug geplagt wurdest, haben wir nun gute Nachrichten zu teilen, denn die Notizen zum ersten Patch wurden veröffentlicht und zeigen, was behoben wird und was die geplanten Fixes für das Spiel enthalten.

Zum einen werden diesmal nur wenige Probleme behoben, aber falls dich ein besonders freches Schiggy gequält hat, das auf einen Baum geklettert ist und sich weigerte, wieder herunterzukommen, wird dies nun behoben. Nach der Übersetzung:



Als Schiggy in "Pasapasa Koya Town" um "Lasst uns ein Haus bauen!" bittet, klettert er auf einen Baum und kann nicht angesprochen werden, was verhindert, dass die Anfrage weiterkommt.



In der "Gloomy Seaside Town"-Anfrage "Finde einen Pokémon-Center!", wenn man die rissigen Blöcke auf der Brücke zerstört, bevor Tangoloss sie überquert, wird es schwierig, mit der Anfrage voranzukommen.



Wenn man die "Finde einen Pokémon-Center!"-Anfrage in "Dusky Seaside Town" ausführt, findet das Ereignis zur Reparatur der Brücke in "Tangoloss" nicht statt, wenn man bestimmte Schritte befolgt, und man kann mit der Anfrage nicht weiterkommen.



In "Rugged Mountain Town" findet das Ereignis, bei dem man "Rotom" begegnet, nicht mehr statt, wenn man bestimmten Schritten folgt.



Wenn die Anfrage "Lasst uns die Straßen aufräumen!" in "Rugged Mountain Town" unter bestimmten Umständen vorkommt, wird es schwierig, mit der Bitte voranzukommen.



Der Typ von "Webarak" im Pokédex ist falsch.



Danach wurden auch die geplanten Verbesserungen für das Spiel erwähnt, mit bevorstehenden Anpassungen, die Folgendes angehen sollen:



Im Antrag "Pasapasa Koya Town" "Break the rocks with a Rock Smasher!", wenn man einen weiteren Block an die Position des rissigen Blocks in der Nähe des "Crab Growl" legt, ist es schwer zu verstehen, wie man weiter vorgehen soll.



In der Anfrage "Dusty Seaside Town" "Nimm den Professor mit!", wenn du einen weiteren Block an die Position des rissigen Blocks in der Nähe von "Snorlax" platzierst, wird es schwierig zu verstehen, wie man weiterkommt.



Hast du vor, dieses Wochenende wieder nach Pokopia zu fahren?