Wie man Cloud Islands in Pokémon Pokopia und die Entwicklerinseln besucht

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Pokémon Pokopia wächst dank seiner Community jeden Tag; Das Internet ist voller verrücktester Kreationen, die einen an seinen eigenen Baukünsten zweifeln lassen oder sich fragen lassen, ob man überhaupt dasselbe Spiel spielt wie alle anderen. Das Spiel bietet dir jedoch eine ganze Reihe von Werkzeugen, mit denen du seltene Materialien und Möbel bekommst und dank der Cloud Islands – Inseln, die anderen Spielern (und sogar den Spielmachern) gehören – Ideen von anderen stehlen kannst, wo du den 3D-Drucker des Pokémon-Zentrums hervorragend nutzen kannst, um allerlei dekorative Gegenstände zu 'stehlen'.

Die folgenden Schritte sind wie folgt



Repariere ein Pokémon-Center

Kauf die geheimnisvollen Brillen vom PC des Pokémon Centers

Benutze die Mysterious Goggles und gib den Code der Insel ein, die du besuchen möchtest

Genießen Sie Ihren Besuch



Auf den Inseln machen Sie Fotos im Scan-Modus der Kamera, damit Sie alle Gegenstände, die Sie später duplizieren möchten, mit dem 3D-Drucker des Pokémon-Zentrums aufnehmen können.

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Denken Sie daran, dass ein aktives Nintendo Switch Online-Abonnement erforderlich ist, um diese Funktion zu nutzen, und dass diese Inseln völlig anders sind als Driflooms Trauminseln.

Hier sind die Codes für zwei offizielle Pokopia-Inseln.



PXQC G03S für die Pokémon-Entwicklerinsel



QBRK 7FVM für Eiko Kanos Insel (eine offizielle Insel eines japanischen Komikers)



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Du kannst auch unsere anderen Spielführer hier ansehen.

Hast du schon viele Cloud Islands besucht?