Pogacar und Vingegaard, die hässliche Rivalität, die die Tour de France prägte und auch 2025 fortgesetzt wird

HQ

Die Tour de France 2025 erreichte ihre Halbzeit, als ein unerwarteter Führender der Gesamtwertung, der Ire Ben Healy, das Gelbe Trikot gewann. Die meisten Experten glauben jedoch, dass der Sieger aus der Rivalität zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard hervorgehen wird, die ein neues Niveau erreicht.

Beide Radsportler haben die Tour de France in den letzten fünf Jahren dominiert. Tadej Pogačar (Slowene, 26 Jahre, UAE Team Emirates XRG) gewann 2020, 2021 und 2024, und Jonas Vingegaard (Däne, 28 Jahre, Visma-Lease a Bike) gewann 2022 und 2023. Wenn sie nicht gewannen, wurde der andere jedes Jahr Zweiter außer 2020. Es wird daher erwartet, dass sich die gleiche Situation in diesem Jahr wiederholen wird, obwohl Vingegaard seit seinem verheerenden Sturz im Frühjahr 2024 nicht mehr der Beste war und viele Experten bezweifeln, dass er ausreichen wird, um Pogacar einzuholen.

Was jedoch eine intensive, umkämpfte, aber gesunde Rivalität hätte werden können, wird mit jeder Etappe immer unfreundlicher, wie RMC Sport feststellt, mit mehr Beleidigungen und respektlosen Manieren zwischen den Rennfahrern und den beiden Teams.

"In den letzten Jahren gab es auch viele Spannungen zwischen den VAE und Visma", sagte Pogacar gegenüber The Guardian. "Wenn man um das größte Rennen kämpft, gibt es Spannungen, aber wir haben auch großen Respekt voreinander."

"Wenn man eine Etappe beendet, gratuliert man sich gegenseitig, egal was auf der Straße passiert ist. Das ist in gewisser Weise das Schöne am Sport, man hat auf dem Spielfeld alles gegeben, man ist ein Wettkämpfer, aber man überquert die Linie und dann respektiert man sich hinterher", fügte er hinzu und erklärte das "F**k you", das er Vingegaard bei der Tour 2024 zurief.