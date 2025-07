Wer ist Ben Healy, irischer Radrennfahrer und neuer Führender der Tour de France?

HQ

Die 10. Etappe der Tour de France, die bisher schwierigste, mit acht Gipfeln, die es zu erklimmen gilt, bevor die Le Mont-Dore und 4.461 Höhenmeter erklimmt werden, wurde von Simon Yates, dem britischen Radsportler und jüngsten Sieger des Giro d'Italia, bezwungen und beendete das Rennen in 4 Stunden 20 Minuten 5 Sekunden.

Der große Gewinner des heutigen Tages war jedoch Ben Healy, ein irischer Radfahrer des amerikanischen Teams EF Education-EasyPost, der sich als neuer Führender der Tour de France das Gelbe Trikot sicherte, indem er mit 31 Sekunden Rückstand auf Yates den dritten Platz belegte. Er überholte Tadej Pogačar und Jonas Vingegaard, die mit 4 Minuten und 51 Sekunden Rückstand auf Yates die Plätze neun und zehn belegten.

Während Pogacar und Jonas Vingegaard nach wie vor als Favoriten für die Tour de France gelten, führt Healy die Gesamtwertung mit 37 Stunden, 41 Minuten und 49 Sekunden an. Pogacar, der Sieger des Vorjahres, ist mit 29 Sekunden Rückstand Zweiter, gefolgt von Remco Evenepoel (1 Minute 29 Sekunden Rückstand) und Vingegaard, dem dänischen Radfahrer vom Team Visma (1 Minute 46 Sekunden Rückstand).

Healy führt nach seinem ersten Tour-de-France-Sieg auf der 6. Etappe, dank einer Solo-Attacke auf einer weiteren hügeligen Etappe zwischen Bayeux und Vire Normandie. Der 24-Jährige, der im englischen Wordsley geboren und aufgewachsen ist, aber aufgrund der Nationalität seines Vaters als Ire eingebürgert wurde, gewann auch eine Etappe beim Giro d'Italia 2023, war aber in diesem Jahr nicht als Führender der Tour de France in der Prognose enthalten.

Alle Radfahrer haben jetzt einen Tag Pause, kurz nach dem Tag der Bastille, so dass er einen weiteren Tag mit dem Gelben Trikot schlafen wird, bevor Pogacar, Vingegaard und Evenepoel am Mittwoch in Toulouse versuchen, es zurückzuerobern...