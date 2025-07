Gelbes Trikot, Grünes Trikot, gepunktetes Trikot... Was bedeuten Farben bei der Tour de France?

HQ

Die Tour de France, die derzeit am ersten Ruhetag der Auflage 2025 stattfindet, setzt mit den bunten Trikots, die die Radfahrer tragen, auf eine große Dosis Symbolik. Während wie bei jeder anderen Sportart die meisten Rennen die Farben und Motive ihres Teams tragen, die meist sehr auffällig sind, um im Peloton besser erkannt zu werden, tragen vier Radsportler Sonderfarben: gelb, grün, weiß und rot gepunktet.

Diese speziellen Trikots (Maillots auf Französisch), die auch den Namen der Mannschaft tragen, stehen für unterschiedliche Leistungen und



Gelbes Trikot: wird an den Führenden der Gesamtwertung vergeben, berechnet mit der schnellsten Gesamtzeit unter Addition aller Etappen.

wird an den Führenden der Gesamtwertung vergeben, berechnet mit der schnellsten Gesamtzeit unter Addition aller Etappen.

Grünes Trikot: wird an den Führenden in der Punktewertung vergeben, eine zweite Wertung und weniger wichtig, die an Siegeretappen und Zwischensprints vergeben werden, in der Regel Sprinter, die sich nicht unbedingt auf den Gewinn des Gelben Trikots konzentrieren (sie fallen selten zusammen).

wird an den Führenden in der Punktewertung vergeben, eine zweite Wertung und weniger wichtig, die an Siegeretappen und Zwischensprints vergeben werden, in der Regel Sprinter, die sich nicht unbedingt auf den Gewinn des Gelben Trikots konzentrieren (sie fallen selten zusammen).

Weißes Trikot: Es wird an den Führenden der Gesamtwertung vergeben, der 25 Jahre alt oder jünger ist. Früher wurde es an die Rookies vergeben, aber es fiel oft mit dem Gelben Trikot zusammen (Tadej Pogačar, derzeit 26, gewann sowohl 2020, 2021 als auch 2024).

Es wird an den Führenden der Gesamtwertung vergeben, der 25 Jahre alt oder jünger ist. Früher wurde es an die Rookies vergeben, aber es fiel oft mit dem Gelben Trikot zusammen (Tadej Pogačar, derzeit 26, gewann sowohl 2020, 2021 als auch 2024).

Polka Dot: Dieses modische Trikot wird an den Führenden in der Bergfahrerwertung verliehen, an die ersten Fahrer, die auf jeder Etappe die ausgewiesenen Berggipfel erklimmen, die je nach Schwierigkeitsgrad variieren.



Aktuelle Führende bei der Tour de France 2025

Die Tour de France 2025 befindet sich derzeit zur Halbzeit mit zehn Etappen, und der Ire Ben Healy führt die Gesamtwertung mit 37 Stunden, 41 Minuten und 49 Sekunden an. Mit seinen 24 Jahren trägt er sowohl das weiße als auch das gelbe Trikot.

In den Punkten führt der Italiener Jonathan Milan mit 227 Punkten. Im Vergleich dazu liegt der Führende in der Gesamtwertung, Ben Healy, mit nur 55 Punkten auf dem 12. Platz, während Milan mit 1 Stunde 39 Minuten und 20 Sekunden Rückstand auf Platz 141 der Gesamtwertung liegt. Der Franzose Lenny Martínez führt mit 27 Punkten die Bergwertung an und wird das gepunktete Trikot tragen, wenn die Tour am Mittwoch in Toulouse fortgesetzt wird.