Poetische Gerechtigkeit: Errani und Vavassori gewinnen das gemischte Doppel der US Open und gewinnen eine Million Dollar

Als die US Open eine Änderung des Formats für das gemischte Doppel ankündigten, gehörten die Siegerinnen des letzten Jahres, Sara Errani und Andrea Vavassori, zu den ersten, die ihre Stimme gegen die Änderung erhoben und sie als "tiefe Ungerechtigkeit, die eine ganze Kategorie von Spielern respektlos behandelt", da sie "Geld über Tennis stellt". In diesem Jahr wurde das gemischte Doppel in ein Mini-Turnier umgewandelt, vor das Hauptturnier vorverlegt, die Spiele wurden kürzer (Sätze à 4 Spiele) und das Preisgeld wurde deutlich erhöht, um Paar von Einzelstars wie Emma Raducanu und Carlos Alcaraz, die in weniger als einer Stunde verloren, oder Jack Draper und Jessica Pegula anzuziehen.

So ist es eine Art poetische Gerechtigkeit, dass Errani und Vavassori, das einzige Paar mit umfangreicher Erfahrung im Doppel und Mixed-Doppel in diesem Jahr, das Mixed-Doppel-Turnier der US Open 2025 gewannen und ein weiteres "Dream-Team" wie Casper Ruud und Iga Swiatek mit 6:3, 5:7, 10:6 besiegten. Sie werden eine Million Dollar verdienen (um sie zwischen den beiden aufzuteilen), fünfmal mehr als die 200.000 Dollar, die sie letztes Jahr verdient haben.

"Das ist für alle Doppelspieler, die dieses Turnier nicht spielen konnten", sagte Errani. "Wir waren auf einer Mission", fügte Vavassori hinzu. Errani und Vavassori wollten zunächst nicht teilnehmen, da ihre Einzelplatzierung zu niedrig war, aber sie erhielten eine Wildcard. Die meisten anderen professionellen Mixed-Doppel-Spieler konnten jedoch aufgrund der Rangliste oder des Mini-Turniers, das an nur zwei Tagen ausgetragen wurde und gleichzeitig mit den Einzelqualifikationen stattfand, nicht teilnehmen, ein Prozess, den Spielerinnen, die hochrangige Spielerinnen wie Djokovic, Zverev, Medvedev, Mirra Andreeva oder Naomi Osaka auslassen können. "Wir haben heute gezeigt, dass das Doppel ein großartiges Produkt ist", sagte Vavassori.

"Ihr habt bewiesen, dass ich denke, dass Mixed-Doppel-Spielerinnen taktisch klüger sind als Einzel-Spielerinnen, aber wir haben bis zum Ende gepusht", gab Swiatek den Italienerinnen zu, die trotz ihrer anfänglichen Kritik dankbar für die Organisation waren, dass sie ihnen die Möglichkeit gab, zu spielen, lobte die Atmosphäre und zeigte auch, dass Erfahrung im Doppel und taktischen Spiel die "Fan-Casts" der Einzel-Stars besiegen kann.