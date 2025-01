PGA Tour-Golfveranstaltung musste aufgrund der Waldbrände in LA den Veranstaltungsort wechseln

HQ

Die Waldbrände in Los Angeles haben dazu geführt, dass ein Golfturnier vom PGA Tour an einen anderen Ort verlegt werden musste. Die Genesis Invitational sollte zwischen dem 13. und 16. Februar im Riviera Country Club in den Pacific Palisades, Kalifornien, stattfinden.

Dieser Ort wurde nicht zerstört, aber die Umgebung wurde verwüstet. Mehr als 23.000 Hektar sind bei den Bränden verbrannt, die auch mindestens 25 Todesopfer gefordert und 12.300 Gebäude zerstört haben.

"Der Fokus der PGA Tour liegt weiterhin auf der Sicherheit und dem Wohlergehen der Menschen, die von der beispiellosen Naturkatastrophe im Großraum Los Angeles betroffen sind", so die Tour. "Wir sind dankbar für die lebensrettenden Bemühungen der Ersthelfer und die unermüdliche Arbeit, die geleistet wird, um den tragischen Waldbränden ein Ende zu setzen. Ein neuer Standort wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die Waldbrände dauern immer noch an, aber die Feuerwehrleute arbeiten hart daran, sie unter Kontrolle zu bringen. Einige Sportwettbewerbe in LA wurden verschoben, aber die meisten wurden jetzt wieder aufgenommen, darunter auch die NBA, wo zwei lokale Teams, die Los Angeles Lakers und die Clippers, bereits wie gewohnt spielen.