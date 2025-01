NBA- und NFL-Spiele durch die Waldbrände in Los Angeles verschoben

HQ

Die Auswirkungen der verheerenden Waldbrände, die diese Woche Los Angeles heimsuchten und 10 Todesopfer forderten und über 300.000 Menschen evakuierten, waren auch in der Sportwelt zu spüren: Mehrere Spiele wurden verschoben oder an andere Orte verlegt.

Dazu gehört auch ein NFL-Spiel, das kurz vor dem Beginn des aufregendsten Teils der Saison, den Playoffs, steht. An diesem Wochenende findet die Wildcard-Runde statt, am Montag wurde erwartet, dass die Los Angeles Rams gegen die Minnesota Vikings spielen würden. Dieses Spiel wurde nach Glendale, Arizona, in das State Farm Stadium verlegt.

Auch die NBA ist betroffen. Die Los Angeles Lakers sollten fünf Spiele in Folge in LA austragen, beginnend mit den Los Angeles Lakers gegen Charlotte Hornets, die am 9. Januar stattfinden sollten, aber das ist offensichtlich nicht passiert. Derzeit ist noch nicht bekannt, wann und wo diese verschobenen Spiele stattfinden werden.

Für die Lakers ist das Drama größer, denn ihr Trainer JJ Redick verlor sein Mietshaus bei dem Feuer und seine Familie wurde evakuiert. Auch das Elternhaus von Steve Kerr, dem Trainer der Golden State Warriors, wurde von den Flammen zerstört.

Auch andere Ligen wie die NHL sind betroffen: Los Angeles King vs. Calgary Flames sollte in der Crypto.com Arena, im Zentrum der Stadt, stattfinden.