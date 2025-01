Die NBA-Spiele der Los Angeles Lakers und der Clippers, die aufgrund von Waldbränden verschoben wurden, werden heute Abend ausgetragen

HQ

Die Waldbrände in Los Angeles sind noch nicht vorbei. Die Spur der Zerstörung (23.000 Acres oder 9.307 Hektar) und die Zahl der Todesopfer (24 zum Zeitpunkt des Schreibens) steigt weiter an, aber die NBA hat beschlossen, die verschobenen Spiele der lokalen Teams Los Angeles Lakers und Los Angeles Clippers neu anzusetzen, und sie werden heute Abend stattfinden, beide um 22:30 Uhr ET am Montag, den 13. Januar (das ist 3:30 Uhr GTM, britischer Zeit, am Dienstag; 4:30 Uhr MEZ).

Die Los Angeles Lakers werden in den kommenden Tagen voraussichtlich fünf Heimspiele austragen, beginnend mit Victor Wembanyamas Team San Antonio Spurs. Die Los Angeles Clippers werden auch ein Spiel gegen Miami Heat austragen, das letzte Spiel, bevor die Sperre von Jimmy Butler aufgehoben wird.

Clippers-Trainer Tyronn Lue sagte, dass "wir hoffentlich eine Art Freude und Zusammenhalt mit dem Spiel bringen und versuchen können, den Menschen in schwierigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern", sagte aber, dass es schwierig sei, sich einem Spiel zu nähern, "weil das Leben größer ist als Basketball".

Der Trainer der Lakers, JJ Redik, ist einer der Menschen, die ihr Miethaus sowie den größten Teil ihres Hab und Guts in den Flammen verloren haben. Um Menschen zu helfen, die alles verloren haben, haben die Los Angeles Lakers Pläne für eine Spendenaktion für ihre bevorstehenden Heimspiele angekündigt.