Persona 3 Reload läuft jetzt mit 60 Bildern pro Sekunde auf Switch 2

Du wusstest wahrscheinlich schon, dass Persona 3 ein fantastisches Rollenspiel ist, und du wusstest wahrscheinlich auch, dass das Remake vom letzten Jahr, Persona 3 Reload, vielleicht sogar noch besser war. Aber nicht alle waren mit Letzterem ganz zufrieden, denn auf der Switch 2 läuft es nur mit 30 Bildern pro Sekunde, verglichen mit doppelt so viel wie auf PC, PlayStation und Xbox.

Glücklicherweise hat Atlus auf die Kritik gehört (danke Gematsu), und da die Switch 2 in der Performance mit der Xbox Series S verglichen wurde, könnte man meinen, das Spiel könnte selbst im Nintendo-Format mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Daher wurde nun ein Update veröffentlicht, das dieses Problem behebt, allerdings nur im angedockten Modus (im tragbaren Modus läuft es immer noch mit 30 Bildern pro Sekunde).

Wir möchten euch auch daran erinnern, dass Persona 3 Reload für Switch 2 derzeit im eShop erhältlich ist, wo ihr es mit einem Rabatt von 15 % erwerben könnt. Dieses Angebot gilt bis zum 4. Januar.