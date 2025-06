Koei Tecmo: Switch 2 ist leistungsmäßig näher an der Xbox Series S als an der PlayStation 4

HQ

Die Switch 2 wurde gerade veröffentlicht und die Leute können endlich die neue Konsole spielen und ausprobieren, wozu sie in der Lage ist. Im Vorfeld der Ankündigung und Veröffentlichung wurde oft gesagt, dass es von der Leistung her mit einer Playstation 4 vergleichbar ist, was Digital Foundry nach einigen Recherchen zustimmte.

Aber es steckt noch mehr dahinter, und als der Produzent von Koei Tecmo, Takuto Edagawa, kürzlich von Wccftech interviewt wurde, wurde er gefragt, ob die Switch 2 in ihrer Leistung näher an der Playstation 4 oder der Xbox Series S ist, und er antwortete:

"Es gibt viele Eigenschaften, wenn es um die reine Rechenleistung geht, so dass es schwierig ist, sie zu verallgemeinern, aber ich denke, es kann als näher an der Series S angesehen werden."

Wie beurteilen Sie die Leistung der Switch 2 basierend auf dem, was wir bisher gesehen haben?