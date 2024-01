HQ

Die Persona-Serie gibt es seit den 90er Jahren, ist aber eine der bizarreren Spielereihen, die bei vielen Spielern seltsamerweise Klick macht. Der Durchbruch der japanischen Serie im Westen gelang uns mit Persona 5, wo wir die Kombination aus Highschool-Leben und übernatürlichem Dungeon-Crawling kennenlernten. Die Helden des Spiels, die Phantomdiebe der Herzen, stahlen die Zuneigung vieler. Sobald Sie jedoch die 100+ Stunden von Persona 5 abgeschlossen haben, ist es natürlich, einen Blick auf die früheren Kapitel der Serie zu werfen.

Bis zu dieser neu geladenen Version von Persona 3 standen Sie vor einer Herausforderung. Persona 3, das aus dem Jahr 2006 stammt, war der Ort, an dem Atlus die aktuelle Persona-Formel etablierte, aber auf modernen Plattformen war das Spiel nur in einer sogenannten "portablen" Form erhältlich, die von der PSP stammt. In dieser Form wurde das ursprüngliche PS2-Spiel in ein 2D-Design umgewandelt, in einer Art Visual Novel. Mit Persona 3 Reload bekommen wir stattdessen ein Remake, das von Grund auf in der Unreal Engine neu erstellt wurde und sich endlich auch auf modernen Plattformen großartig anfühlt. Aber die große Frage ist: Wird Persona 3 bis heute halten?

Eines vorweg: Ich bin ein großer Fan von Persona 5 Royal, das aufgrund seiner unglaublichen Länge die ersten 4 Monate meines Jahres 2023 verschlungen hat. Aber Persona 3 habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Daher ist diese Rezension ein Ausdruck meiner Erfahrungen mit dem Spiel als "neues" Spiel und vor allem kein Vergleich mit einer der vorherigen Versionen.

Persona 3 Reload (im Folgenden P3R) beginnt brillant und wirft dich in ein Rätsel, als du auf der Insel ankommst, auf der sich deine neue High School befindet. Man steigt aus dem Zug und sofort herrscht eine wirklich seltsame Atmosphäre. Särge liegen herum, glühend rot, und die sonst so gut besuchten Bahnhöfe sind jetzt menschenleer. Du navigierst zu deinem Schlafsaal und wirst von einem ominösen kleinen Jungen begrüßt, der alle möglichen kryptischen Dinge über Gefahr und Potenzial sagt.

Es stellt sich heraus, dass du in deiner ersten Nacht direkt in die sogenannte Dunkle Stunde gewatet bist, eine zusätzliche Stunde jede Nacht, wenn Schattenkreaturen aus einem riesigen Turm in der Mitte der Insel auftauchen, um Menschen zu entführen. Nur wenige Personen können in dieser Stunde wach sein, einschließlich Sie und die anderen in Ihrem Schlafsaal. Das Wohnheim ist eigentlich eine Art Task Force namens SEES (Specialized Extracurricular Execution Squad), die in den Turm namens Tartarus geht und gegen die Schatten kämpft und versucht, die Dunkle Stunde zu beenden. Sie tun dies mit Hilfe von Personas, bei denen es sich um Geister oder Aspekte von dir selbst handelt, die besondere Fähigkeiten haben. Du kannst mehrere Personas haben, die du in Tartarus aufnimmst, und diese können zu noch mächtigeren Personas kombiniert werden.

Wie du aus der Serie weißt, schreitet die Zeit ständig voran, also musst du darüber nachdenken, wie du sie nutzt. Solltest du mit den Einheimischen sprechen und eine Bindung zu ihnen aufbauen (das verschafft dir Vorteile bei der späteren Erstellung neuer Personas)? Oder solltest du dich auf Aktivitäten einlassen, die dich akademischer, charmanter oder mutiger machen? Letzteres sind drei Schlüsselfähigkeiten, die bestimmen, worauf du im Spiel Zugriff hast. Gleichzeitig folgen dem Tartarus Aktivitäten. Tartarus, und damit die zentrale Handlung, folgt den Mondphasen, so dass große "Boss"-Schatten aus dem Tartarus herausziehen, um bei Vollmond Chaos anzurichten. Daher sind Uhrzeit und Datum für das Spiel von zentraler Bedeutung.

All das ist ein ziemlich spannendes Setup, und im Laufe der Geschichte funktioniert es ziemlich gut. Die manchmal gotische und etwas düsterere Atmosphäre des Spiels ist ebenfalls zu loben. Es gibt jedoch ein paar wichtige Dinge, für die man das Spiel kritisieren kann. Einer davon ist einfach, dass das Spiel wahnsinnig lange braucht, um in Gang zu kommen. In den ersten 20 Stunden gibt es nicht viel echte Geschichte. Man verbringt die meiste Zeit damit, Leute kennenzulernen, und im Gegensatz zu Persona 5, wo man schnell einige interessante Gespräche mit anderen führt, sind die "Social Links", also die Nebengeschichten von Menschen in der Stadt, in Persona 3 zunächst eher langweilig. Dadurch fühlt sich das Spiel in den ersten Stunden nach dem ansonsten hervorragenden Start eher träge an.

Dies wird durch die Tatsache noch verschlimmert, dass Tartarus der einzige Ort ist, an dem es echtes Gameplay gibt. Wenn du nicht im Tartarus bist, machst du die oben genannten Dinge, bei denen du eigentlich nur Szenen beobachtest, die sich abspielen, ohne dass du als Spieler viel tust. Wenn du zum Beispiel ein Wachmann im örtlichen Café bist, wirst du einfach die gleichen 2-3 Versionen der Szene beobachten. Tartarus ist in über 200 Stockwerke unterteilt, was bedeutet, dass es nicht mehr so aufregend ist, eine Etage noch einmal durchzugehen, wenn man sie einmal abgeschlossen hat. Im Gegensatz zu Persona 5, wo man einen Grund hatte, zu den sogenannten Burgen zurückzukehren, macht es nicht viel Sinn, Tartarus zu "grinden". Ich bin noch nicht stecken geblieben, und da das Spiel deinen Fortschritt bis zum nächsten Vollmond einfach blockiert, gibt es keinen Grund, zurückzukehren, da du die Etage bereits abgeschlossen hast. Das Problem ist, dass ich es in der Regel geschafft habe, den Turm bis zum Haltestellenblock in einer einzigen Nacht fertigzustellen, und so bleibt ein ganzer Monat, in dem es nur langweiliges Geschwätz und die gleichen Wachen im selben Café gibt. Es ist ein bisschen schade.

Viel spannender wird es jedoch, wenn wir die ersten 20 Stunden hinter uns haben. Es gibt plötzliche Rettungsmissionen im Tartarus, der Turm verändert sich in vielerlei Hinsicht, neue Türen öffnen sich und du stehst vor größeren Herausforderungen. Du machst auch einen kleinen Urlaub mit deinen Freunden, wo die Handlung weiter nach vorne geschoben wird. Kurz gesagt, die Formel wird ein wenig durcheinander gewirbelt und das Spiel beginnt dynamischer zu werden. Die Geschichte entwickelt sich weiter, neue Gesichter tauchen auf und man wird engagierter. Das ist wirklich positiv, denn das Spiel entwickelt sich tatsächlich von grenzwertig langweilig zu ziemlich cool. Wenn du die Serie schon einmal gespielt hast, sollte es nichts Neues sein, dass sich die Serie Zeit lässt, also ist Geduld auch Teil des Designs.

Die Charaktergalerie gibt es nur in Persona 3 und besteht aus einem sehr charmanten Team in deinem Schlafsaal sowie einem losen Team von zusätzlichen Charakteren. Die Charaktere im Schlafsaal sind diejenigen, in die du dich verwickelst, und diejenigen, die du wachsen siehst. Für mich sticht Mitsuru Kirijo heraus, die "mysteriöse Mutter" des Teams, zusammen mit Akihiko Sanada, der so etwas wie der ältere Bruder des Teams ist. Dein Klassenkamerad Junpei ist auch sehr lustig und hat eine fantastische Entwicklung im Laufe des Spiels.

Wenn wir etwas tiefer in das Kampfsystem eintauchen, ist es sehr ähnlich, wie wir es aus Persona 5 kennen. Bissige, köstliche rundenbasierte Kämpfe, die tatsächlich so flüssig sind, dass sie sich kaum rundenbasiert anfühlen. Es geht darum, eine Art "Schere, Stein, Papier" mit den Schwächen des Gegners zu spielen. Wenn der Feind zum Beispiel Feuerfähigkeiten hat, kann er resistent gegen Feuer sein, aber schwach gegen Eis. Sobald du alle Feinde ausgeschaltet hast, kannst du einen umfassenden Angriff ausführen, genau wie in Persona 5. Dein gesamtes Team verfügt außerdem über spezielle ultimative Fähigkeiten, die es einsetzen kann. Diese Fähigkeiten laden sich wieder auf, wenn sie bestimmte Aktionen ausführen. Zum Beispiel kann deine Heilerin/Bogenschützin Yukari Takeba massiven Windschaden verursachen, der die Resistenz gegen Windangriffe ignoriert, nachdem sie sich geheilt hat. In Bezug auf die Kämpfe fühlt sich Persona 3 so modern und stilvoll an, wie man es sich nur wünschen kann. Ich wollte einfach mehr davon über die Monate im Spiel verteilt haben.

Kommen wir zum Soundtrack, auch wir befinden uns auf vertrautem Persona-Territorium. Es ist ein Banger-Soundtrack, der sein eigenes mysteriöses Genre hat, diesmal mit ein bisschen Rap, der sich neben der ansonsten funkigen, fröhlichen Musik wie aus den 0ern anfühlt. Was auch immer sie gemacht haben, es funktioniert, aber es ist ein besonderer Cocktail.

Ich habe mit englischen Stimmen gespielt, da diese in der Persona-Serie normalerweise recht hochwertig sind. Hier enttäuscht Persona 3 Reload in keinster Weise, mit exzellenten Stimmen auf der ganzen Linie. Vor allem Zeno Robinson als Junpei Iori hat eine fantastische und unterhaltsame Darbietung. Im Gegensatz zum Original sind alle Szenen mit sozialen Verbindungen durchgehend vertont, was das Erlebnis wirklich bereichert.

Alles in allem muss ich sagen, dass Persona 3 Reload eine wirklich beeindruckende technische Arbeit ist. Es gibt hier nichts, was sich technisch veraltet anfühlt oder wenn man das individuelle Spielerlebnis nimmt und es hinterfragt. Es sind jedoch die allgemeinen Pacing-Entscheidungen, die Reload vom Original erbt, die einfach nicht übersehen werden können. Es gibt zu viele Elemente des Tempos, die einfach keinen Sinn ergeben, wo man Monate hat, in denen man nicht viel echtes Gameplay erlebt, und dann plötzlich alle Kämpfe auf zwei Tage komprimiert sind. Es gibt hier große Teile, die Atlus hätte bedenken und durchdenken sollen, jetzt, wo das Spiel auf den neuesten Stand gebracht wurde. Natürlich weiß ich nicht, ob sie sich das tatsächlich angeschaut haben und einfach nicht genug getan haben, aber wenn man sich die Debatten über das Original und die FES-Ausgabe vom Original anschaut. Aber wenn ich mir die Debatten über das Original und die FES-Ausgabe von 2007 anschaue, habe ich im Allgemeinen die gleichen Gedanken über Reload.

Trotz des merkwürdigen Tempos muss ich sagen, dass Persona 3 seinen eigenen Charme hat und zu 100% ein empfehlenswertes Spiel ist. Es ist ein ausgezeichneter Ort, um mit der Serie zu beginnen, vielleicht, weil der langsame Start dir viel Gelegenheit gibt, alles kennenzulernen, bevor du in der Serie weitermachst. Aber wenn du von Persona 5 kommst, musst du darauf vorbereitet sein, dass Reload Zeit braucht, um loszulegen. Ansonsten haben wir es mit einem grandiosen Remake zu tun, das ein 18 Jahre altes Spiel brandneu erscheinen lässt.