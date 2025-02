Pep Guardiola glaubt, dass Manchester City eine Chance von "1 %" hat, Real Madrid zu gewinnen, aber stimmt das?

HQ

Das Rückspiel der Play-offs zwischen Real Madrid und Manchester City Champions League findet an diesem Mittwoch statt, und Madrid hat nach einem 2:3-Sieg im Etihad Stadium und dem Rückspiel im Bernabéu einen klaren Vorteil. Die Mannschaft von Pep Guardiola wird wenige Tage nach dem 4:0-Sieg gegen Newcastle zu Gast sein und sich mit einem Hattrick von Omar Marmoush, einem ihrer jüngsten Neuzugänge, an den vierten Platz der Premier League klammern.

Guardiola ist jedoch nicht allzu optimistisch. Er räumt ein, dass dieser Sieg hilft, "natürlich ist es besser, mit diesem Ergebnis nach Madrid zu reisen", aber "der Vorsprung, um im Bernabeu von dieser Position aus zu gewinnen, jeder weiß, dass der Prozentsatz 1 % beträgt. Oder ich weiß nicht was, aber es wird minimal sein."

Aber was ist eigentlich die Bedeutung eines Sieges von Manchester City gegen Real Madrid im Bernabéu? Laut dem Opta-Supercomputer hat Man City eine Chance von 28,6 %, das Spiel zu gewinnen (in den ersten 90 Minuten), aber bei einem ungünstigen Ergebnis müssten sie in der Verlängerung gewinnen. Ihre tatsächlichen Chancen auf den Gewinn des K.-o.-Play-offs liegen bei 21,8%, während Real Madrid eine Chance von 78,2% hat, das Achtelfinale zu erreichen. Dies geschieht anhand von historischen und Teamleistungen nach Tausenden von Simulationen.

Natürlich können Computer alles sagen, aber Fußball ist anders. Opta war auch der Meinung, dass Man City im Hinspiel im Etihad Stadion der Favorit auf den Sieg war (42,7 % Sieg, während Madrid 33 % und ein Unentschieden 24,3 % erreichte.