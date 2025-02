Die Überkäufe von Manchester City in diesem Winter bedeuten, dass einer der Neuzugänge nicht in der Champions League spielen wird

HQ

Manchester City hat in diesem Winter auf dem Transfermarkt eine Menge Geld ausgegeben. Der Verein verpflichtete fünf Neuzugänge. Einer von ihnen, Juma Bah, wurde an Lens ausgeliehen, so dass vier neue Spieler übrig bleiben, die den Verlauf der Saison verändern werden: Stürmer Omar Marmoush, Mittelfeldspieler Nico González und die Verteidiger Vitor Reis und Abdukodir Khusanov

Aufgrund der UEFA-Regeln ist es den Vereinen jedoch nur erlaubt, zwischen der Ligaphase und der K.O.-Phase von Champions League drei neue Spieler zu registrieren. Das bedeutet, dass Pep Guardiola entscheiden musste, wer in denChampions League nächsten Spielen ausfallen wird, und der Auserwählte war der jüngste: der 19-jährige Brasilianer Vitor Reis, der in den nächsten Wochen gegen Real Madrid nicht im Kader stehen wird, auch in zukünftigen Spielen, wenn sie Madrid schlagen und ins Achtelfinale einziehen.

Manchester City zahlte Palmeiras 29 Millionen Pfund für Reis und wird die Abwehr der Mannschaft für den Rest der Saison in der Premier League stärken. Sein Debüt könnte er am Samstag gegen Leyton Orient geben, einen Drittligisten im Achtelfinale des FA Cups.

Gegen Real Madrid, das am kommenden Dienstag, den 11. Februar, und am darauffolgenden Mittwoch, den 19. Februar, wartet, kann Guardiola auf Marmoush, González und Khusanov zählen. Natürlich wird es weder Kyle Walker geben, der zum AC Mailand gewechselt ist, noch Josh Wilson-Esbrandm, der zu Stoke City gewechselt ist. Rodri, der sich noch Monate von seiner Verletzung erholt hat, steht auf der Liste, so dass er theoretisch das Finale spielen könnte, wenn er sich rechtzeitig erholt...

Aufgrund der schwachen Leistung von City in letzter Zeit ist Real Madrid diesmal Favorit, aber die Mannschaft hat auch mit Verletzungen zu kämpfen, vielleicht sogar mehr als City, obwohl sie im vergangenen Winter keine neuen Spieler verpflichtet haben... Eine Entscheidung, die Madrid auf lange Sicht teuer zu stehen kommen könnte.