Olympische Winterspiele, Super Bowl... große Sportereignisse im Februar 2026

Der Januar 2026 war randvoll mit Sportereignissen, darunter ein großer UFC-Kampf zur Wahl des Interims-Schwergewichts-Champions, der in Zukunft gegen Ilia Topuria antreten wird (als Justin Gaethje Paddy Pimblett besiegte), die Rallye Dakar in Saudi-Arabien, sehr ereignisreiche Champions-League-Spiele, in denen die ersten qualifizierten und ausgeschiedenen Teams bestimmt wurden, sowie die Australian Open und die Handball-Europameisterschaft (Herren), die am Sonntag, den 1. Januar, endeten.

Der Februar wird durch zwei große Ereignisse geprägt: den üblichen Super Bowl am Sonntag, den 8. Februar, zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots sowie den Olympischen Winterspielen, die alle vier Jahre stattfinden, diesmal vom 6. bis 22. Februar in Mailand-Cortina, Italien.

Februar 2026



Radsport: UEC Leichtathletik-Europameisterschaften 2026 (1.–5. Februar)



UFC Fight Night: Bautista vs. Oliveira (7. Februar)



American Football: Super Bowl LV, Seahawks vs. Patriots (8. Februar)



Schach: FIDE Freistil-Weltmeisterschaft (13.–15. Februar)



Olympische Winterspiele (6. Februar – 22. Februar)



Tennis: WTA Masters 1000: Qatar Open (9. - 15. Februar)



Tennis: WTA Masters 1000: Dubai Open (16. - 22. Februar)



UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandez (21. Februar)



MLS-Saisonauftakt, 13 Spiele, einschließlich Inter Miami gegen LAFC: (21. März)



Moto GP: Eröffnung von Grand Pris in Thailand – Buriram (27. Februar – 1. März)



UFC Fight Night: Moreno vs. Almabayev (28. Februar)



Dies sind die wichtigsten Sportereignisse dieses Monats weltweit, und hier ist ein Vorgeschmack darauf , was 2026 noch kommen wird...