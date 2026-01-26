Arman Tsarukyan beschreibt Paddy Pimblett nach seiner Niederlage gegen Gaethje in der UFC als "Mülleimer"

HQ

Paddy Pimblett wurde in Las Vegas von Justin Gaethje einstimmig nach Punkten besiegt. Gaethje wurde Interims-UFC-Leichtgewichtsmeister und wird daher in diesem Jahr gegen Ilia Topuria um den echten Leichtgewichtstitel kämpfen, obwohl der Sieg knapp war (48-47, 49-46, 49-46). Pimblett erlitt seine allererste UFC-Niederlage (insgesamt die vierte von 27 MMA-Kämpfen), aber UFC-Chef Dana White sagt, dass der 31-jährige Engligh-Kämpfer immer noch einer der besten Kämpfer der Division ist und gezeigt hat, dass er " tough ist, er ist widerstandsfähig, besonders gegen Gaethje, und du bekommst diese Schläge von ihm" (laut SkySports).

Nicht alle waren so freundlich. Arman Tsarukyan hat sich oft beschwert, dass Pimblett die Chance bekam, gegen Gaethje um den Interimstitel zu kämpfen, und nach dem Kampf schrieb er: "Das passiert, wenn man Chancen bekommt und künstlich in der Rangliste nach oben kommt, ein völlig unverdienter Titelkampf für Paddy. Herzlichen Glückwunsch an Justin. Er hat echtes Herz gezeigt, und im Gegensatz zu anderen wird er mit mir kämpfen. Respekt", schrieb er in den sozialen Medien.

Der Armenier kritisierte Pimblett weiterhin in einem Interview mit Paramount UFC (über MMA Weekly) und nannte ihn einen "Mülleimer". "Ich habe allen gesagt, dass Justin durch Entscheidung gewinnen würde. Ich habe seinen Spielplan nicht einmal verstanden. Er wollte mit Gaethje boxen, aber er konnte nicht mit ihm ringen. Er konnte ihn nicht anboxen. Er ist nur ein bisschen jung und hat ein besseres Kinn. Aber er ist ein Mülleimer."