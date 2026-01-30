UEFA Champions League-Auslosung für das K.-o.-Play-off und mögliche Rivalen im Achtelfinale bekannt gegeben

HQ

Die Auslosung der Champions League K.-o.-Playoff-Phase wurde gemacht, und 16 Teams kennen nun ihre Rivalen für diese zusätzliche Phase, um das Achtelfinale zu erreichen. Die besten 8 Teams der Ligaphase, die letzten Mittwoch endete, haben sich für das Achtelfinale qualifiziert, müssen jedoch zwischen dem 17./18. und dem 24./25. Februar eine zusätzliche Runde bestreiten.

Es gab nur wenige Optionen (Teams, die 9. oder 10. wurden, konnten nur mit Teams kombiniert werden, die 23. und 24., 11. und 12. sowie 21. und 22. wurden, und so weiter), aber es gab interessante Paarungen, darunter ein französisches Duell zwischen Monaco und Paris Saint Germain und das am meisten erwartete von allen, ein Rückspiel zwischen Real Madrid und Benfica. nach der dramatischen 4:2-Klatsche gegen Mourinho gegen Arbeloa diese Woche...

Champions-League-K.o.-Playoff-Paarungen:



Benfica gegen Real Madrid



Bodø/Glimt vs Inter



Monaco gegen Paris



Qarabağ gegen Newcastle



Galatasaray gegen Juventus



Club Brügge gegen Atlético de Madrid



Borussia Dortmund gegen Atalanta



Olympiakos gegen Leverkusen



Mögliche Rivalen der letzten 16 für Playoff-Teams:

Der Patch wurde ebenfalls vordefiniert:



Der Sieger von Monaco/Paris könnte auf Barcelona oder Chelsea treffen



Der Sieger von Qarabg/Newcastle könnte auf Barcelona oder Chelsea treffen



Der Gewinner von Galatasaray/Juventus könnte gegen Liverpool oder Tottenham antreten



Der Sieger von Club Brugge/Atleti könnte gegen Liverpool oder Tottenham antreten



Der Sieger von Madrid/Benfica könnte auf Sporting oder Manchester City treffen



Der Sieger von Bodo/Glimt/Inter könnte auf Sporting oder Manchester City treffen



Der Sieger von Dortmund/Atalanta könnte auf Arsenal oder Bayern treffen



Der Sieger von Olympiakos/Leverkusen könnte auf Arsenal oder Bayern treffen



Nach dieser Phase findet am 27. Februar eine weitere Auslosung statt, gefolgt vom 10./11. bis 17./18. März das Achtelfinale.