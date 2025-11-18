Oleksander Usyk gibt seinen WBO-Gürtel ab, Fabio Wardley neuer Schwergewichts-Champion

HQ

Schwergewichts-Champion Oleksandr Usyk wird seinen WBO-Gürtel abgeben. Der 38-jährige ukrainische Kämpfer entschied sich nach "sorgfältiger Überlegung" gegen eine verpflichtende Titelverteidigung gegen den britischen Boxer Fabio Wardley, und Wardley wird von der World Boxing Association automatisch zum Schwergewichtsmeister gekrönt.

"Die WBO spricht Oleksandr Usyk, einem ungeschlagenen, zweiteiligen WBO-Weltmeister und unangefochtenen Weltmeister, ihren tiefen Respekt, ihre Bewunderung und Dankbarkeit aus", sagte WBO-Präsident Gustavo Olivieri, nannte Usyk "Champion der Champions" und beschrieb seine Karriere als "eine der außergewöhnlichsten und historischsten der modernen Boxzeit".

Usyk gewann den WBO-Gürtel erstmals 2021, als er Anthony Joshua besiegte (den Boxer, der nächsten Monat gegen Jake Paul antreten wird). Der Ukrainer gewann die anderen drei Gürtel im Mai 2024, als er Tyson Fury besiegte, und im Juli letzten Jahres wurde er nach einem Sieg über Daniel Dubois zum zweiten Mal unangefochtener Schwergewichtsmeister. Usyk wird den WBA-, WBC- und IBF-Schwergewichtstitel verteidigen, und die WBO-Türen werden für ihn "immer offen" bleiben.

Der 30-jährige britische Boxer Fabio Wardley wird daraufhin erstmals WBO-Schwergewichtsmeister und erbt Usyks Titel. Wardley wurde "Interim" WBO-Schwergewichtsmeister, als er im vergangenen Oktober Joseph Parker durch K.o. besiegte.