Netflix bestätigt den nächsten Boxkampf mit Jake Paul gegen den ehemaligen britischen Schwergewichtschampion Anthony Joshua

Jake Paul hat seinen nächsten Gegner im Boxen gefunden, und Netflix hat für die Feiertage ein weiteres Blockbuster-Event organisiert, um den gestrichenen Kampf zwischen Jake Paul und Gervonta Davis wieder gutzumachen. Anfangs sollte Jake Paul, der im vergangenen Jahr gegen Mike Tyson in einem äußerst beliebten Kampf kämpfte und ihn weltweit über Netflix streamte, im November gegen Gervonta Davis antreten, doch der Kampf wurde Wochen zuvor abgesagt, da Davis wegen gewalttätigen Verhaltens und Entführung seiner ehemaligen Freundin beschuldigt wurde (Paul nannte ihn "menschliches Stück Müll").

Dann fand seine Firma Most Valuable Productions schnell einen Ersatz, sodass er und Netflix noch vor Jahresende einen guten Streit führen müssen. Der Auserwählte war Anthony Joshua (28-4, 25 KOs), ein britischer Boxer, 36 Jahre alt, zweifacher Schwergewichtsmeister, Goldmedaille in London 2012 im Superschwergewicht, bevor er 2013 Profi wurde. Er ist deutlich erfahrener als Paul (12-1, 7 KOs), aber sein letzter Kampf fand vor über einem Jahr statt, im September 2024, als er gegen Daniel Dubois durch K.o. verlor.

Netflix hat den Kampf bestätigt, der letzte Woche geleakt wurde: Er findet am Freitag, den 19. Dezember, im Kaseya Center in Miami statt. In europäischer Zeit ist es um 2:00 Uhr MEZ, 1:00 Uhr GMT am Samstag, den 20. Dezember. Wirst du es dir ansehen?