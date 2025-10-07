Novak Djokovic übersteht ein weiteres qualvolles Match und übertrifft einen von Federers Rekorden

HQ

Novak Djokovic spielt eines der schlechtesten Turniere, schafft es aber trotzdem, trotz der schrecklichen Hitze in Shanghai durchzukommen... und vielleicht noch etwas anderes. In seinem Achtelfinal-Match musste er sich im Drei-Satz-Match gegen Yannick Hanfmann mehrmals übergeben.

Ein ähnliches Ergebnis erzielte er im Achtelfinale gegen Jaume Munar mit 6:3, 5:7, 6:2, verlor den zweiten Satz, wodurch er vor Erschöpfung zu Boden ging. Am Ende besiegte er den Spanier jedoch in zwei Stunden, 40 Minuten, vier Minuten mehr als in seinem Spiel gegen Hanfmann, mit mehreren medizinischen Auszeiten, um sein Bein zu behandeln und Eistücher über seinen Kopf zu legen, als die Luftfeuchtigkeit 82 % erreichte.

Damit stellt Djokovic einen weiteren Rekord auf, da er mit 38 Jahren und 4 Monaten der älteste Spieler ist, der ein Masters-1000-Viertelfinale erreicht hat, 2 Monate älter als Federer in Shanghai 2019. Er trifft am Mittwoch auf den Belgier Zizou Bergs und bleibt nach den Niederlagen von Sinner und Zverev der bestplatzierte Spieler.