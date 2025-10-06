Novak Djokovic erbricht sich während des Spiels unter brutalen Bedingungen in Shanghai

HQ

Novak Djokovic hat das Achtelfinale des Shanghai Masters erreicht. Der Serbe holte einen Satzrückstand auf und besiegte Yannick Hanfmann in 2 Stunden und 45 Minuten mit 6:4, 5:7, 3:6, ein Spiel, das für keinen von ihnen einfach war, da Djokovic sich während eines Wechsels übergeben musste.

Die brutalen Wetterbedingungen in Shanghai schienen auch dafür zu sorgen, dass Jannik Sinner während seines Spiels am selben Tag ausschied. "Es ist für jeden Spieler auf dem Platz dasselbe, aber es ist brutal. Es ist brutal, wenn man Tag für Tag über 80 Prozent Luftfeuchtigkeit hat, besonders für die Jungs, wenn sie tagsüber mit Hitze und Sonne spielen, ist es noch brutaler."

Djokovic, 38 Jahre alt, sagte: "Für mich ist es biologisch etwas schwieriger, damit umzugehen." Dass er aber so viel darunter litt, lag auch daran, dass Hanfmann es dem 24-fachen Grand-Slam-Sieger nicht leicht machte. Der 33-jährige Deutsche, der derzeit auf Platz 150 der Weltrangliste steht, wäre der am schlechtesten platzierte Spieler gewesen, der Novak auf Masters-1000-Niveau besiegt hätte.

Djokovic trifft nun im Achtelfinale am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf Jaume Munar. Glaubst du, dass Djokovic nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner der Favorit auf den Titel ist?