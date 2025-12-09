Novak Djokovic steht bei der Weltmeisterschaft 2026 an Portugals Seite und sagt ein unwahrscheinliches Finale voraus

HQ

Novak Djokovic besuchte das letzte Formel-1-Rennen der Saison in Abu Dhabi, wo Lando Norris knapp den Formel-1-Titel 2025 gewann. Dort sprach er mit Mohammed Adnan, einem jordanischen Content Creator, über viele Themen, darunter die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Der größte Tennisspieler unserer Zeit wurde gebeten, auszuwählen, wer die Weltmeisterschaft gewinnen würde... und er machte eine ziemlich schockierende Prognose: Portugal wird Mexiko im Finale schlagen: "Ich werde mutig sein... Portugal. Ich gehe mit Portugal und sie werden Mexiko im Finale schlagen" (über ChosunBiz).

Es ist ein unwahrscheinliches Finale, da Opta Portugal als sechste Nation mit 6,6 % Gewinnchancen einstuft und Mexiko mit 1,3 % Siegchancen auf Platz 13 liegt. Doch kürzlich besiegte Portugal Spanien (das Land mit den besseren Chancen, 17 %) im Nations League-Finale, während Mexiko besonders motiviert sein wird, zu Hause zu spielen (oder zumindest in der Nähe der Heimat, da das Finale in New Jersey stattfinden wird).

Die Auslosung zur Weltmeisterschaft wurde letzten Freitag gemacht. Portugal ist in Gruppe K und trifft auf Usbekistan, Kolumbien und den Sieger des bevorstehenden Inter-Confederation Playoff (DR Kongo, Jamaika oder Neukaledonien). Mexiko, einer der Gastgeber, trifft auf Südkorea, Südkorea und den Sieger eines UEFA-Playoffs (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien oder Irland).

